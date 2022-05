La tercera y última temporada de “¿Quién Mató a Sara?” ya está disponible en Netflix. De esta manera, la incógnita sobre el paradero de Sara ha sido explicada finalmente. Semanas antes, con el tráiler de esta tercera entrega, ya se había develado que el personaje interpretado por Ximena Lamadrid no había muerto en el accidente del bote, como se había hecho creer en la primera temporada. Además, se tenía más que claro que la protagonista de la serie había sido víctima de un experimento psiquiátrico en el llamado Proyecto Medusa.

Dado el éxito que ha tenido la serie en sus anteriores, no tenemos duda que a estas alturas del estreno, ya mucha gente la vio, por lo que nos damos la libertad de hablar del capítulo final.

Antes revisemos lo que nos dice la sinopsis de esta tercera entrega.

“Justo cuando parecía que había sido Marifer quien cortó las cuerdas del paracaídas de Sara, se produjo un giro inesperado al final de la segunda temporada. Durante una misteriosa escena, Nicandro revela que Marifer no fue la responsable del crimen, sino «nosotros». Pero ¿quiénes? ¿Por qué? La tercera y última temporada —la más sorprendente y explosiva— dará respuesta a todas las preguntas planteadas a lo largo de la serie, incluida la más importante: ¿Qué le ocurrió en realidad a Sara?”.

Final explicado

El primer capítulo de la tercera temporada de “¿Quién Mató a Sara?” inicia con la exhumación del cuerpo de Sara. Como ya se había adelantado en el tráiler, ella no murió en el accidente de bote sino que fue secuestrada para ser parte de un experimento psiquiátrico comandado por Reinaldo (Jean Reno). Este nuevo personaje será el eje de esta parte final de la historia pues, capítulo a capítulo se irá descubriendo que él fue quien movió los hilos de la vida de varios de los personajes, desde el acercamiento de Alex joven a la familia Lazcano hasta el parto de Sara.

Además, se conocerá que tanto Marisé como Nicandro fueron aliados de Reinaldo en este objetivo de reclutar a Sara para sus misteriosos fines.

Jean Reno interpretando a Reinaldo junto a Ginés García Millán (César) en la tercera temporada de ¿Quién Mató a Sara?. / Paulina Campos/Netflix

Cabe destacar que para Reinaldo era muy importante reclutar a Sara pues, según él, era la paciente perfecta para poder iniciar un tratamiento médico que cure la esquizofrenia y al mismo tiempo, verse beneficiado económicamente con este “avance de la ciencia”.

Otro dato importante antes de abordar el capítulo final es el hecho de que en este seudo hospital psiquiátrico donde está internada Sara, también fue encerrada Daniela (Gabriela de la Garza) hija de Reinaldo. Según su padre, para curarle su gusto por las mujeres.

Hacia el último episodio, Chema (Eugenio Siller) también termina siendo internado en este lugar, con el fin de “curarse la homosexualidad” que tanto problema le ha traído en la vida. Una decisión que se vio reforzada después del abuso sexual que sufrió cuando estuvo en la cárcel.

Polo Morín como José María joven en una escena de la tercera temporada de ¿Quién Mató a Sara? / Paulina Campos/Netflix

“¿Qué hiciste Sara?”

“¿Qué hiciste Sara?”, así se titula el séptimo y último episodio de “¿Quién mató a Sara?”. Este final inicia en el pasado, meses después del “accidente de Sara”.

El capítulo nos muestra a Sara internada en el Medusa, preguntándole a Reinaldo cuándo podrá salir de ahí. Ella le hace saber que su sueño es tener una familia y ser feliz. Más adelante, la joven, quien ya dio a luz en este hospital psiquiátrico, descubrirá que le han hecho una trepanación craneana y querrá escapar de este lugar pero ante la imposibilidad de salir de ahí decide suicidarse.

Ximena Lamadrid en la tercera temporada de "¿Quién Mató a Sara?". / Paulina Campos/Netflix

No se sabe bien pero Sara consigue un cuchillo y se apuñala el pecho. “Lo único que necesitas soy yo y eso nunca lo vas a tener”, le dice la joven a Reinaldo mientras fallece desangrada.

En el presente, Alex, ya enterado de toda la verdad, visita la verdadera tumba de Sara mientras recuerda lo que le dijo la enfermera cómplice de Reinaldo. “Sara murió. No reaccionó bien a la trepanación craneana y prefirió suicidarse”, le dijo ella.

Manolo Cardona (Alex) en la tercera temporada de "¿Quién Mató a Sara?". / Paulina Campos/Netflix

En este mismo presente, Alex en busca de venganza por la muerte de su hermana y con el fin de rescatar a Lucía, la hija de Sara con César Lazcano del Proyecto Medusa, entra a este hospital a punta de armas y consigue atrapar a Reinaldo. Una vez que lo tiene en sus manos, lo ata y después de insultarlo por lo que hizo, lo somete a un fuerte dosis de electroshock y lo mata.

César Lazcano es testigo de todo esto y para evitar que Alex vuelva a la cárcel, se echa la culpa de la muerte de Reinaldo y confiesa que mató a Abel, el padre de Sara, en el pasado. Sentenciado a 40 de cárcel, este personaje no perdurará mucho tiempo en prisión pues padece de cáncer de páncreas por lo que su tiempo de vida es corto.

En el mismo momento, en la planta uno del hospital, Rodolfo es herido de muerte por un vigilante. Sus hermanos Elisa y Chema lo acompañan en sus últimos momentos junto a Lucía, la hija de Sara. Al verla a la joven recuerda a su viejo amor y muere.

Pero no todo es malo para los personajes de “¿Quién mató a Sara?”, ante la muerte de Reinaldo, Daniela y Lucía son finalmente libres, así como Chema, quien se dio cuenta que su homosexualidad no tiene nada de malo. Por otro lado, la esposa de César se refugia en un convento, pero claramente su mente no está bien y continúa flagelándose.

Con los malos muertos y en la cárcel, la escena final de “¿Quién mató a Sara?” nos muestra a Alex viviendo finalmente feliz con su sobrina Lucía, con Elisa y su amigo Chema. Vale destacar que el dinero de César Lazcano quedó en manos de estos cuatro personajes, después que el fallecido millonario lo decidiera así.

Y a ti ¿Qué te pareció el final de “¿Quién mató a Sara?”.

