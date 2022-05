El 2000 fue la época de las videocaseteras, la continuación del furor por los Backstreet Boys, la escalada de inmigrantes latinos en Florida y también el año de un ‘flashback’ importante en “Now and Then”, una serie que se perfila como una rival para “Quién mató a Sara” y que ya está disponible en Apple TV+. En la primera historia, hay conmociones y un mensaje original, pues cuenta con personajes coherentes y complejos. En la segunda, el espectador sigue el mapa del crimen de una mujer y un misterio por resolver a toda velocidad.

En la serie de Netflix de ocho episodios, el conflicto reside en el misterioso asesinato de Sara (Ximena Lamadrid) y la carrera desesperada de sus mejores amigos para descubrir quién la mató. En la de Apple TV+, que tiene el mismo número de capítulos, los creadores se toman el tiempo para contar lo que sucedió en el año 2000 y luego de 2020, cuando los personajes crecen, se vuelven profesionales, tienen una familia propia, hijos y muchos problemas.

Además, la serie de Apple TV+, aún siendo un thriller, es muy realista. Por ejemplo, Miami sale de la caricatura de ser turismo, playa y drogas. Es el lugar de familias funcionales y disfuncionales de inmigrantes y estadounidenses con ascendencia latina, que arrastran el amor y la verdad por dejarse llevar por el poder y la ambición. Como en la vida misma, la frase ‘no tengo otra opción’ es la respuesta común de una persona para tomar una decisión que le cambiará el rumbo, y eso forma parte del discurso de los personajes de “Now and Then”.

Jorge López es Alejandro en "Now And Then".

Aunque no son iguales, “Quién mató a Sara” y “Now and Then” ofrecen un versus de elementos básicos que tienen en común. Ambas historias entablan el género thriller y el tempo de los viajes al pasado, pero la diferencia está en que los creadores de la serie de Apple TV+, los españoles Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, resaltaron las edades de los personajes como piedra angular de su psicología atormentada por una decisión adolescente. Para lograr ese guion en un tempo orgánico, el equipo de producción convocó a Rosie Perez, la actriz estadounidense-puertorriqueña para el papel principal de la agente de policía local, Flora Neruda, y al actor experto en programas policiales, Željko Ivanek, detective en jefe John Sullivan en la ficción. Además de estos legendarios actores de Hollywood, los showrunner de la serie utilizaron los créditos de música popular de la década, poco usual de escuchar en series de streaming, como “Vivir sin aire” (Maná) y “I Want It That Way” (Backstreet Boys), para avivar el drama y la nostalgia de la generación.

Rosie Perez es la agente de policía Flora Neruda.

Manolo Cardona es otra de las curiosidades de las series de Netflix y Apple TV+, que están relacionadas por tener como personaje protagónico al mismo actor. Sin embargo, en “Now and Then”, la participación del colombiano rebasa los límites de lo común, fuera de ser el melodrama latino usual del streaming, de escenas sexuales y acción vinculada con el narcotráfico o la corrupción. Esta vez, Cardona interpreta uno de sus mejores papeles, acompañado de la española Maribel Verdú (Sofía), la argentina Soledad Villamil (Daniela) y los mexicanos Marina de Tavira (Ana) y José María Yazpik (Pedro). Su performance es también fruto de la dirección Gideon Raff (“The Spy”), quien por primera vez dirige y produce una serie que no escribió.

En el guion de Ramón Campos (“Las chicas del cable”) y Gema R. Neira (“Fariña”), el thriller empieza en un lugar y tiempo desconocido, cuando un grupo de jóvenes están en una playa disfrutando de una noche de fogata. Todo está siendo filmado por una cámara analógica. De repente, uno de ellos, Alejandro (interpretado por el chileno Jorge López) tiene un ataque y cae al suelo. Pronto, desaparece la imagen e inmediatamente vemos a un grupo de amigos conduciendo a velocidad y desesperados. Entonces, ocurre un accidente en la carretera y el joven muere. Es un hecho que obliga a los amigos a tomar una decisión para librarse del problema.

Manolo Cardona (izquierda) es Marcos y José María Yazpik (derecha) es Pedro Cruz en "Now And Then".

Marcos (Manolo Cardona) y Pedro Cruz (José María Yazpik), dos de los jóvenes que estuvieron esa noche en el accidente, forman parte de un sistema corrupto años más tarde —un tema que pasa mucho en las series latinas—. Pero particularmente esta serie tiene un nivel superior. Los personajes no son planos o actúan por justificación de la simple maldad y la locura, por el contrario. El primero joven, hijo de un multimillonario hispano en Estados Unidos, es doctor en la clínica de su padre. El segundo, un inmigrante hijo de una empleada en una mansión de Florida, se vuelve político cuando crece. Desde el dolor y la indiferente, ellos actúan por impulsos siempre en la línea que divide sus acciones entre la cobardía y la valentía.

Con un lenguaje visual que altera los sentidos, los personajes de “Now and Then” caen en una maraña de mentiras, a pesar de sus buenos deseos, amores y aspiraciones. El guion nunca excede el melodrama como un mal intento para generar intriga en el público; más bien, consiente que ser humano no es fácil y ser perfecto no es el éxito al fiel estilo cinematográfico del streaming. En sencillo, la primera serie de Apple TV+ en inglés y español con actores latinos a bordo vale 100 % el tiempo invertido en verla.

