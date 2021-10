Conforme a los criterios de Saber más

Crisis como las del Covid-19 dejan lecciones. Además de las relacionadas a la salubridad, también está la idea de que, ante un problema global, tenemos una nueva perspectiva de los asuntos del día a día. “Invasión”, la nueva serie de Apple TV+, tiene ese mensaje en el fondo. Solo que, en lugar de una pandemia, la humanidad tiene que enfrentar un ataque extraterrestre. Eso trastoca la escala de prioridades, incluso si, como le ocurre a un personaje de esta serie, el choque de civilizaciones ocurre justo después de enterarte que tu pareja te ha sido infiel.

Creada por Simon Kinberg, productor de “The Martian”, “Invasión” muestra historias de personas de diversas culturas y cómo enfrentan el súbito contacto con los extraterrestres. En Japón, una operadora de la agencia espacial lidia con la pérdida de la mujer que ama en medio del caos. Y en EE.UU., un policía a punto de retirarse quiere descubrir un misterio que va más allá de su entendimiento. También allí un matrimonio está en crisis cuando se descubre una infidelidad.

“Creo que es muy interesante interpretar a un personaje controversial”, nos cuenta el actor israelí Firas Nassar, quien se dio a conocer mundialmente por la serie de Netflix “Fauda”. En la serie de Apple TV+ interpreta al tramposo Ahmed Malik, que se ve descubierto por su esposa Sarah (Golshifteh Farahani). “No estoy justificando eso (la infidelidad), pero no es lo principal. Ahmed es alguien muy humano en mi opinión, no es un héroe. Ha sido muy desafiante entender sus intenciones y su conducta. Creo que uno de mis mayores deseos es que la gente lo vea y lo comprenda. Todos tenemos nuestras fallas y este hombre tiene las suyas”, agregó el intérprete.

En el primer episodio, disponible ya en el servicio de streaming de Apple, la familia Malik tiene que hacerle frente a la tragedia de la invasión, que golpea directamente su vecindario, en el cual hay destrozos. Además, Luke, uno de los hijos de la pareja, empieza a tener problemas físicos y mentales que parecen estar relacionados con la catástrofe.

Otra de las tramas de la serie ocurre en el Reino Unido, donde unos escolares deben sobrevivir sin ayuda luego de que su autobús se desbarrancara producto de la confusión por el contacto extraño. Esta línea argumental, que hace eco a la novela “El señor de las moscas” de William Golding, tiene como protagonista al joven actor Billy Barrat; aunque es otro actor el que llama la atención.

Se trata de Paddy Holland, uno de los hermanos menores de Tom Holland, quien es el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel. Paddy interpreta a Monty Cuttermill, el típico abusivo del salón que, en plena desgracia, descubrirá que atacar a los demás por ser diferentes no es el camino para sobrevivir.

“Invasion” estrena nuevos episodios todos los viernes por Apple TV+.

