Conforme a los criterios de Saber más

Dijeron que no se podía adaptar y por décadas fue cierto. “Foundation” (“Fundación”), la magnum opus del escritor Isaac Asimov, ha sido una de las piezas fundacionales de la ciencia ficción moderna desde la salida de su primer relato en mayo de 1942, influyendo a otros clásicos como “Star Wars”, “Dune”, “Ringworld” y “Star Trek”.

Pero a pesar de su importancia, hasta hace poco no había ninguna adaptación de la saga. Las razones eran variadas, pero tienen mucho que ver con la manera en que fueron escritas las novelas, inicialmente como una serie antológica de relatos que se desarrollan a lo largo de décadas e incluso siglos de diferencia.

Eso cambiará el 24 de septiembre cuando se estrene los primeros dos capítulos de “Foundation”, una serie basada en las novelas de Asimov producidas por Skydance Television y a cargo de David S. Goyer (“Batman Begins”, “Man of Steel”) y Josh Friedman (“Terminator: The Sarah Connor Chronicles”, “Snowpiercer”) para Apple TV+.

¿DE QUÉ TRATA “FOUNDATION”?

La saga literaria de “Fundación” relata la caída del Imperio Galáctico que ha estado en control del universo por 12 mil años, y los esfuerzos de un grupo de científicos por intentar limitar el daño y la duración de los años oscuros para el resurgimiento de un segundo imperio.

Las portadas de las tres primeras novelas de "Fundación". (Foto: Difusión)

Para esto, ya es bien conocido que Asimov se inspiró en el imperio romano, tema del que demostró su fascinación décadas después con dos libros de no ficción. En particular, utilizó como base el fundamental libro “Historia de la decadencia y caída del imperio romano” del historiador británico Edward Gibbon para mostrar un imperio que parece dominar todo el mundo - o la galaxia - conocida.

En el centro del Imperio Galáctico está Trantor, un planeta cubierto por una metrópolis ubicada lo más cerca posible del centro de la Vía Láctea que durante su apogeo era hogar de 45 mil millones de habitantes, a pesar de solo tener la mitad de la masa de la Tierra. En este equivalente a Roma, los emperadores han mantenido su autoridad por miles de años. Pero la aparente paz del imperio es solo una ilusión y su desmoronamiento ya es inevitable, solo imperceptible para casi todos. Hasta la llegada de Hari Seldon.

HARI SELDON Y LA PSICOHISTORIA

Si bien los protagonistas y tiempos de la saga cambian frecuentemente, en el centro de la misma se encuentra siempre la figura de Hari Seldon. Inicialmente un simple matemático proveniente del planeta Helicon, Seldon desarrolló la ciencia ficticia de la ‘psicohistoria’ que combina la matemática, estadística, historia y psicología para calcular con extrema certidumbre el comportamiento estadístico de grandes poblaciones.

“Utilizando conceptos no matemáticos, ha definido la psicohistoria como la rama de las matemáticas que trata sobre las reacciones de conglomeraciones humanas ante determinados estímulos sociales y económicos… Implícita en todas estas definiciones está la suposición de que el número de humanos es suficientemente grande para un tratamiento estadístico válido (...) Otra suposición necesaria es que el conjunto humano debe desconocer el análisis psicohistórico a fin de que su reacción sea verdaderamente casual” - “Los psicohistoriadores”, Isaac Asimov.

Jared Harris interpreta a Hari Seldon, personaje central en la saga "Foundation". (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

Utilizando esta ciencia, Seldon predice la decadencia y eventual caída del Imperio Galáctico, un evento monumental que según el propio psicohistoriador señala que “hace siglos que se prepara algo demasiado grandioso para detenerlo”.

Empeorando la situación, la caída llevará a un periodo de anarquía y oscurantismo que durará 30 mil años, casi tres veces más que la duración del imperio. Con el fin de este periodo inevitable, Seldon desarrolla un plan para acortar el interregno a solo un milenio. Es ahí que nace la Fundación en el planeta Terminus, un repositorio de conocimiento encargado públicamente de crear una Enciclopedia Galáctica, pero cuya verdadera labor era mantener vivas las ciencias y ser el germen del nuevo imperio. Es esta organización - y su hermana ubicada “al otro extremo de la galaxia” - sobre las cuales gira la saga inicial, con precuelas publicadas a fines de los 80 y principios de los 90 ahondando luego en la historia de Hari Seldon durante su juventud.

EL PROYECTO IMPOSIBLE

Debido al fuerte énfasis en el intercambio de ideas sobre la acción, así como su naturaleza ocurriendo a través de varios siglos, intentos de adaptar la saga “Fundación” han fallado hasta la fecha. El primero de importancia ocurrió en 1998, cuando New Line Cinema intentó realizar una trilogía basada en este trabajo de Asimov, que finalmente quedó sin producirse. Columbia Pictures intentó lo mismo en 2009, con similar resultado.

Inclusive HBO tuvo su intento en 2014 con Jonathan Nolan (“Person of Interest”, “Westworld”) como guionista, pero para 2017 los derechos de “Foundation” estaban nuevamente a la venta, cayendo en manos de Skydance Television, empresa que ofreció el proyecto a Apple TV+ con el guionista y director David S. Goyer a la cabeza.

El Comercio pudo hablar con el realizador en una mesa redonda organizada antes del estreno de la serie, donde nos indicó que en dos ocasiones anteriores le ofrecieron adaptar el magnum opus de Isaac Asimov antes de finalmente aceptarlo para esta serie.

Salvor Hardin (Leah Harvey) en la serie "Foundation". (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

“(Hubo) dos razones. La primera es que las dos anteriores veces que me ofrecieron adaptarlo fue como una película o una serie de películas, y no pensaba que era posible darle justicia al trabajo de Asimov incluso en una trilogía de filmes. El streaming no existía en la manera de ahora”, indicó. “La segunda razón es que he madurado como escritor. Las dos primeras veces no era un padre, ahora tengo tres hijos y veo al mundo muy diferente. Pienso bastante en cómo será el mundo para mis hijos y nietos cuando sean adultos, lo cual está muy relacionado con la idea de ‘Fundación’: ¿Qué es lo que el hoy está dispuesto a sacrificar por el mañana?”.

NO ES LA “FUNDACIÓN” DE ASIMOV

Fanáticos de las novelas de Isaac Asimov encontrarán que esta adaptación ha realizado cambios prominentes en algunos hechos y acciones.

“Crecí leyendo los libros. Son venerados, correctamente, como la obra de ciencia ficción más grande de todos los tiempos, pero los libros son más sobre ideas y filosofías. Eventos enormes ocurren fuera de foco. Asimov no estaba interesado en explorar eso en sus novelas”, señaló Goyer. “Antes de morir, él dijo que si alguien tuviera que adaptar ‘Fundación’ se tendría que tomar libertades, más aún porque él estaba escribiendo a una audiencia que acababa de experimentar la Segunda Guerra Mundial y 70 años después vivimos en un mundo diferente.”

“La gente verá este programa porque se ven reflejados en los personajes, porque les importa si viven o mueren”, añadió. “Así que tenía que idear una manera de crear personajes que encarnaran las temáticas de Asimov. Esperamos que todavía mantengamos algo de la filosofía e ideas elevadas que él exploró en los libros, pero sumándole esta nueva dimensión de dramatismo ”.

Si bien la figura de Hari Seldon se mantiene similar a su versión literaria, aunque ahora interpretrado por el reconocido actor Jared Harris (“Chernobyl”, “Mad Men”), personajes como su biógrafo y aprendiz Gaal Dornick y el alcalde de la ciudad de Términus, Salvor Hardin, han sido cambiados de sexo para ser interpretados por las actrices Lou Llobell y Leah Harvey respectivamente.

“No creo que haya nada en los libros que necesariamente significaba que un personaje tenía que ser de una raza o género”, resalta Goyer. “No creo que eso los definía en las novelas”.

En cambio, el realizador señala que espera que el elenco de la serie tenga la misma diversidad que la audiencia global de la serie.

Quizás una de sus mayores cambios en esta adaptación es la inclusión de la Dinastía Genética, concepto completamente ausente en la saga original que consiste en un emperador que se clona continuamente para mantener el control del Imperio Galáctico por siglos. Estos clones se dividen en tres con el Hermano Amanecer (de 1-30 años), el Hermano Día (el emperador reinante de 31 a 60 años) y el Hermano Atardecer (61 a 90), quienes juntos han mantenido la paz en miles de mundos por al menos cuatro siglos, al comienzo de la serie.

La Dinastía Genética consiste en tres clones del mismo hombre en tres momentos diferentes de su vida. De izquierda a derecha está Hermano Amanecer (Cooper Carter), Hermano Día (Lee Pace) y Hermano Atardecer (Terrence Mann). (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

Según el propio Goyer, el concepto tiene varios propósitos, el primero de ellos mantener a unos actores con los que ya están familiarizados los televidentes a lo largo de las temporadas, en este caso Lee Pace y Terrence Mann quienes interpretan a Hermano Día y Hermano Atardecer respectivamente. Cooper Carter y Cassian Bilton en cambio interpretan al Hermano Amanecer en distintas etapas de su vida.

La otra razón fue nuevamente encarnar la temática que trataba Asimov. “Él usaba el imperio para simbolizar la rigidez como una estructura de poder que era resistente al cambio, y pensé que la más pura expresión de ese tipo de ego era el mismo hombre clonándose una y otra vez”.

Los dos primeros capítulos de “Foundation” llegarán al servicio de streaming Apple TV+ el viernes 24 de septiembre. Subsecuentes episodios se estrenarán cada viernes hasta el final de temporada el 17 de noviembre de este año.

VIDEO RECOMENDADO

"Tudum": ¿de qué trata el evento de Netflix para fans? (Fuente: Netflix)