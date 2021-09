Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los proyecto más anticipados del año es “Dune”, una nueva adaptación al clásico de Frank Herbert a manos del director Denis Villeneuve (“Arrival”, “Blade Runner 2049”) que cuenta con un elenco lleno de estrellas como Timothée Chalamet en el papel protagónico, así como Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Rebeca Ferguson y Josh Brolin.

A casi dos meses de su llegada a los cines el 21 de octubre, la cinta ya cautivó al público con su estreno en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de siete minutos con este viaje al planeta desértico de Arrakis, plagado de gusanos gigantes y fuente de la esencial droga ‘especia’, la cual confiere poderes sobrenaturales. Pero igualmente interesante es la complicada y larga historia que ha tenido Hollywood para adaptarla a la gran pantalla, pasando por algunos de los nombres más famosos -y en casos excéntricos- del cine como Alejandro Jodorowsky, Ridley Scott y David Lynch, entre otros.

EN LAS DUNAS

Todo comenzó en 1965, cuando el escritor estadounidense Frank Herbert tomó al mundo de la ciencia ficción por sorpresa con la publicación de “Dune”, una novela de 412 páginas que gira en torno al ascenso de Paul Atreides de guerrillero al trono intergaláctico. El libro pronto se volvió una sensación, empatando con “Tú, el inmortal” de Roger Zelazny para el premio Hugo a la mejor novela de 1966.

Zendaya junto a Timothée Chalamet en unas escenas de "Dune". Foto: Warner Bros.

La gran pantalla también sufría un periodo de revalorización de la ciencia ficción gracias a la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con películas como “2001: una odisea al espacio” (1968) y “El planeta de los simios” (1968) marcando hitos en el género.

No es sorpresa que el productor de esta última quisiera también encontrar un nuevo triunfo con la adaptación de la novela de Herbert. Es así que Arthur P. Jacobs y su compañía Apjac International adquirió los derechos para llevar a la pantalla grande a “Dune” en 1971 .

A partir de ese año el proyecto estuvo en desarrollo, con nombres como David Lean (“Lawrence de Arabia”, “Doctor Zhivago”) y Charles Jarrott voceados para dirigir. Sin embargo, la temprana muerte de Jacobs de un ataque al corazón en 1973, a los 51 años, causó que todos los esfuerzos fueran en vano y el proyecto se canceló el mismo año.

LA ERA JODOROWSKI

En la que es quizás la época más interesante de toda la saga, en diciembre de 1974 el productor francés Jean-Paul Gibon adquirió los derechos de la película de Apjac a pedido del director chileno Alejandro Jodorowsky.

El realizador había causado también un revuelto en el cine con el éxito financiero de sus psicodélicas películas de culto “El topo” (1970) y “La montaña sagrada” (1973) - esta última financiada parcialmente por John Lennon- y su frecuente colaborador, Michel Seydoux, le había dado carta blanca a cualquier proyecto. Su elección fue la magnum opus de Frank Herbert.

Pero Jodorowski, quien también se encargó del guion, no estaba dispuesto a hacer una simple película, lo que quería hacer era un “cambiar las mentes jóvenes de todo el mundo”. El resultado es un extraño proyecto que no tuvo ni tendrá igual en la historia del cine, una película de 10 horas de duración (14 según otras fuentes), reclutando algunos de los talentos más grandes (y excéntricos) del momento, con Salvador Dalí en el papel del emperador Shaddam IV, Orson Welles como el villano barón Vladimir Harkonnen, Mick Jagger como Feyd-Rautha y su propio hijo, Brontis Jodorowsky, en el rol de Paul Atreides.

En la cuestión artística logró conseguir al artista suizo H.R. Ginger - recordado ahora por crear al xenomorfo de “Alien”- para el diseño de las criaturas, mientras que la banda Pink Floyd estaba a cargo de la banda sonora.

Al final los sueños de Jodorowski fueron muy grandes y el proyecto murió en 1975 por falta de fondos , con ya dos millones gastados en preproducción. Pero su intento no quedó en el olvido y en 2013 fue lanzado el premiado documental “Jodorowsky’s Dune”, que describe toda la quijotesca empresa.

“Mi ambición con ‘Dune’ era tremenda. Entonces, lo que quería era crear un profeta para cambiar las mentes jóvenes de todo el mundo”, señaló el realizador en el documental. “Para mí, ‘Dune’ será la llegada de un dios. Un dios artístico, cinematográfico. Para mí, no era hacer una película. Era algo más profundo. Quería hacer algo sagrado, libre, con una nueva perspectiva. ¡Abrir la mente! Porque me sentía, en ese momento, dentro de una prisión. Mi ego, mi intelecto, ¡quiero abrirlo! Y comienzo así la lucha para hacer ‘Dune’”.

EL FRACASO

Vencidos los esfuerzos de Jodorowsky, el poderoso productor italiano Dino De Laurentiis fue el siguiente en adquirir los derechos de “Dune” en 1976. Los intentos por convertir el libro en una película se verían potenciados por el éxito de una opereta espacial llamada “Star Wars” un año después y para 1979 De Laurentiis contrató al director británico Ridley Scott, quien recientemente había encontrado el éxito con la película “Alien”, para ponerse a cargo del proyecto.

Sin embargo, el trabajo para sacar adelante a “Dune” era lento por las dimensiones épicas de la cinta. En el tiempo de preproducción una tragedia tocó la vida de Scott tras la muerte de su hermano mayor de cáncer, tras lo cual no quiso continuar en un proyecto que calculaba tomaría más de dos años de su vida. En cambio, el realizador fue a dirigir “Blade Runner” (1982), otra cinta clásica de la ciencia ficción.

Tras la salida de Scott, De Laurentiis se acercó al director estadounidense David Lynch, cuyo nombre estaba resonando en Hollywood luego de una nominación al Oscar a Mejor director por “The Elephant Man” (1980). Lynch, quien acababa de rechazar una oferta de George Lucas para dirigir “El retorno del jedi” (1983), aceptó finalmente la oferta del productor italiano a pesar de no haber leído el libro ni estar muy interesado en el género de ciencia ficción . Universal Pictures fue el estudio que aceptó financiar el proyecto.

Lynch escribió su propio guion y reclutó al entonces desconocido Kyle MacLachlan para el rol de Paul Atreides, mientras que el vocalista de The Police, Sting, interpreta al villano Feyd Rautha. La película fue grabada en México con un costo de US$45 millones.

Kyle MacLachlan (izquierda) y Sting (derecha) en "Dune" (1984) de David Lynch. Al centro puede verse al actor Patrick Stewart en el rol de Gurney Halleck. (Foto: Universal Pictures)

La edición inicial de la película se aproximaba a las cuatro horas de longitud, por lo que tuvo que ser cortada y editada a un poco más de dos horas para su llegada a los cines. El resultado fue una confusa cinta que fracasó tanto en las taquillas como para la crítica , con el reconocido Robert Ebert calificándola duramente: “‘Dune’ parece un proyecto que estaba seriamente fuera de control desde el inicio”.

Pero la humillación que Lynch no quedó ahí y en 1988 se vuelve a editar una versión de “Dune”, esta vez para la televisión, esta vez de 186 minutos de duración. El realizador no aprobó el resultado del proyecto y pidió que su nombre fuera retirado, por lo que fue reemplazado por el nombre Alan Smithee, seudónimo usualmente asumido por los directores estadounidenses que rechazan un proyecto cinematográfico.

Las heridas causadas por su involucramiento en “Dune” todavía no parecen haberse sanado para Lynch, quien famosamente dijo en 2020 que tenía “cero interés” en ver la versión de Denis Villeneuve de “Dune” y en la franquicia en general.

“Porque fue una gran pena para mí”, indicó al Hollywood Reporter. “Fue un fracaso y no tuve corte final. He contado esta historia mil millones de veces. No es la película que quería hacer. Me gustan mucho algunas partes, pero fue un fracaso total para mí.”

DE LA TV A LA ACTUALIDAD

Tendríamos que esperar 16 años para la siguiente adaptación de “Dune”, aunque esta vez fue para la pantalla chica como una miniserie para para el Sci Fi Channel (ahora Syfy) titulada “Frank Herbert’s Dune” a manos del productor Richard P. Rubinstein.

La producción, que contó con algunos actores de peso como William Hurt, fue un éxito para el canal y se llevó dos Emmy en la categoría de efectos especiales y cinematografía. La miniserie fue continuada tres años después por “Frank Herbert’s Children of Dune”, adaptación de las dos siguientes novelas de Dune que contó con el trabajo de un joven James McAvoy en el papel de Leto II.

Alec Newman como Paul Atreides en la miniserie "Dune". (Foto: Hallmark Entertainment)

Mientras tanto, en 2008 Paramount Pictures adquirió los derechos cinematográficos de “Dune” para hacer una adaptación más cercana a la visión original de Herbert. El primer director que reclutaron fue Peter Berg (“Friday Night Lights”, “Hancock”), aunque el realizador finalmente se retiró del proyecto para trabajar en “Battleship” (2012). El siguiente director elegido es Pierre Morel (“Taken”), pero finalmente el proyecto queda disuelto en 2011 sin concretar nada.

Lo que nos lleva al 2016, cuando Legendary Pictures consiguió los derechos a la franquicia. Un año después contratan a Denis Villeneuve para dirigir y el resto es historia que estamos viviendo.

