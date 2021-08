Conforme a los criterios de Saber más

Viajes en el tiempo, realidades alternas e historias especulativas han sido estampas de las historias de superhéroes durante incluso sus inicios, pero en el caso de Marvel estas han sido reunidas bajo la historieta cómica antológica “What If...?”, la cual explora ciertos acontecimientos cruciales del universo Marvel si las cosas hubieran sido diferentes.

¿Qué pasaría si Gwen Stacy hubiera sobrevivido? ¿Cómo sería si Rick Jones se hubiera transformado en el Hulk en vez de Bruce Banner? ¿Qué ocurriría si Jean Grey no hubiera muerto al final de la saga de Fénix Oscura? ¿Cómo sería la vida de Peter Parker si la tía May hubiese muerto y no el tío Ben? Estas son solo algunas de las historias que se han explorado en esas páginas en sus más de cuatro décadas de existencia.

Este 11 de enero “What If...?” (”¿Y si...?”) hace su salto al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés), con una serie animada para Disney+ que explorará posibilidades alternas derivados de cambios cruciales en esta línea de tiempo, como Peggy Carter reemplazando a Steve Roger como la primera supersoldado, o T’Challa convirtiéndose en Star Lord en vez de Peter Quill.

Estos estarán narrados por Jeffrey Wright en el rol de Uatu, el Vigilante, y contará con la voz de gran parte de los actores que protagonizaron las películas del MCU, incluyendo una última interpretación del actor Chadwick Boseman, fallecido el pasado 28 de agosto de 2020. A razón de la salida de esta serie, exploramos sus orígenes y revisamos algunas de las historias más influyentes de la antología, incluyendo aquellas que terminaron en transformarse en parte del canon.

Posibilidades ilimitadas

Los años 70 fueron una época de gran transformación para Marvel Cómics, a la par donde el mundo y los Estados Unidos en particular experimentaron también evoluciones en cuestiones tecnológicas y sociales. La editorial estaba ya lejos de sus más humildes orígenes y se había establecido junto a DC Comics como uno de los titanes en la industria de las historietas.

El libro “Marvel: Five Fabulous Decades of the World’s Greatest Comics” (1993) describe esta época como una de continua experimentación y creatividad, y pocas personas encarnaron esta actitud como el escritor Roy Thomas, quien en 1972 se convirtió en el editor en jefe de la compañía en reemplazo de Stan Lee, quien asumió un cargo superior.

Aunque esta fue una breve estadía de solo dos años, Thomas dejó su marca en la compañía, creando a icónicos personajes como Wolverine, Vision, Carol Danvers, Adam Warlock y Luke Cage, entre muchos otros. Otra de sus contribuciones fue introducir la primera iteración de la serie antológica “What If...?” en 1977.

El primer número de "What If...?" explora la posibilidad de Spider-Man uniéndose a los Cuatro Fantásticos. (Fuente: Marvel)

La idea le permitía experimentar con eventos importantes de Marvel sin tener que tomar en cuenta las consecuencias para la línea de tiempo de la cada vez mayor cantidad de personajes. Como ventaja adicional, lo dejaba libre de tener que coordinar con otros escritores para asegurar la continuidad de sus historias.

“Aproximadamente, al mismo tiempo en que concebí a los Invasores, se me ocurrió otra manera de tratar a los personajes principales y no tener que coordinar mis historias con los otros, algo que no estaba con las ganas de hacer en ese entonces”, recordó Thomas en diálogo con SyFy Wire. “Con ‘What If...?’ tendría un elenco diferente, incluso con un artista diferente cada tomo, y la continuidad regular de Marvel no sería afectada”.

Pero para lanzar la idea, primero tenía que convencer a Stan Lee. Felizmente para Roy Thomas, este ya conocía el secreto para llamar la atención de la leyenda de los cómics.

“Siempre me resultó más fácil el vender una serie a Stan si usaba un nombre o una frase que sabía que le gustaba”, señaló. “La mitad de la batalla ya estaba ganada. Incluí la idea de que el Vigilante sería el narrador porque eso crea una conexión con el Universo Marvel actual”.

Para asegurarse el éxito de “What If...?”, la primera historia de la serie, publicada en febrero de 1977, incluyó al personaje estrella de Marvel, Spider-Man, explorando una continuidad alternativa donde Peter Parker aceptaba la oferta de los Cuatro Fantástico de unirse a su equipo, la cual rechazó en la historia “Spider-Man vs. The Chameleon” en marzo de 1963.

“What If...?” resultó un éxito para Marvel, que continuó con este formato por 47 tomos, antes de finalizar en octubre de 1984, marcando el final del primer volumen. Pero la serie no desapareció por mucho y en junio de 1988 regresó con un tomo especial donde convierten a Tony Stark en un doble agente dentro de los Avengers. Un año después, en julio de 1989, el volumen 2 de “What If...?” llegaba a los quioscos y tiendas de cómics, para concluir casi una década después con 115 tomos.

Desde entonces Marvel ha periódicamente utilizado la marca “What If...?” para seguir contando historias a través de los años, con la última antología, el Volumen 13, saliendo en 2018.

La importancia de “What If...?” dentro del Universo Marvel no se puede subestimar. La serie antológica no solo ha servido para experimentar nuevas ideas en el canon de Marvel, sino que también ha sido originario de historias que luego fueron luego exploradas en el ‘mainstream’ de Marvel, como por ejemplo el tomo donde Jane Foster consigue los poderes de Thor, idea que luego fue retomada en la saga de Thor de mediados de los 2010 y que ahora se verá traducida al MCU como “Thor: Love and Thunder”.

Jane Foster como Thor y Spider-Girl fueron ideas que salieron de la página de "What If...?" para llegar a la realidad. (Fuente: Marvel)

“What If...?” también ha sido el lugar de creación de populares personajes como Mayday Parker, la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson más conocida como Spider-Girl, quien consiguió su propia serie después de aparecer en las páginas de la antología en febrero de 1998. El personaje luego batió récords en Marvel al convertirse en el cómic protagonizado por una heroína con más números consecutivos en la historia de la compañía, con 149 tomos.

