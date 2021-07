Conforme a los criterios de Saber más

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no se detiene. Antes de que finalice el 2021, las series Hawkeye (Ojo de Halcón) y Ms. Marvel se estrenarán en Disney Plus, aseguró Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios. Sin embargo, no confirmó las fechas exactas de los estrenos de ambas producciones, según informó la revista Variety.

Por el momento, la serie que ya está a puertas de ver la luz es “What If...?”, la cual estará disponible desde el 11 de agosto en la plataforma de streaming.

Además, el próximo 3 de setiembre, la franquicia estrenará la película “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” demostrando así que la lluvia de lanzamientos de Marvel continúa luego de los exitosos estrenos de “WandaVision”, “Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

Este es el calendario de estrenos, agenda los que te interesen y disfruta. 🔝

What If...? 11 de agosto de 2021 Disney+

Sinopsis Los 23 capítulos de la serie animada contarán historias de los superhéroes ambientadas en mundos paralelos, todos ellos vistos a través de los ojos de El Vigilante.

“What if…?” le da un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel al reimaginar eventos famosos de las películas de formas inesperadas. Se trata de la primera serie animada de Marvel Studios que se centra en diferentes héroes del UCM, con un elenco de voces que incluye a varias estrellas retomando sus papeles.

Cada episodio estará cargado de sorpresas y emoción.

Elenco de voces Jeffrey Wright - El Vigilante

Hayley Atwell - Capitana Peggy Carter

Chadwick Boseman - T’Challa / Star-Lord

Josh Brolin - Thanos

Dominic Cooper - Howard Stark​

David Dastmalchian - Kurt

Michael Douglas - Hank Pym

Karen Gillan - Nebula

Jeff Goldblum - el Gran Maestro

Frank Grillo - el Brock Rumlow​

Sean Gunn - Kraglin Obfonteri

Chris Hemsworth - Thor

Tom Hiddleston - Loki

Djimon Hounsou - Korath el Perseguidor

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Toby Jones - Arnim Zola

Michael B. Jordan - Killmonger

Neal McDonough - Dum Dum Dugan

Natalie Portman - Jane Foster

Jeremy Renner - Clint Barton

Michael Rooker - Yondu Udonta

Paul Rudd - Scott Lang

Mark Ruffalo - Bruce Banner

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Chris Sullivan - Taserface

Stanley Tucci - Abraham Erskine

Taika Waititi - Korg

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos 3 de setiembre de 2021 Solo disponible en cines

Sinopsis Shang-Chi (Simu Liu) es hijo de un poderoso criminal de China, pero no sigue el camino de su padre. Es educado en un complejo aislado de todo y se convierte en un maestro de las artes marciales, que desarrolla unas habilidades tales que le permitirán plantar cara al poderoso El Mandarín.

Título Fecha de estreno Plataforma Los Eternos Estreno en cines el 5 de noviembre de 2021.

Sinopsis Hace millones de años, los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos. Su intención era crear individuos superpoderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris (Richard Madden) y Sersi (Gemma Chan) tratarán de vivir su propia historia de amor.

Elenco: Gemma Chan

Angelina Jolie

Richard Madden

Kumail Nanjiani

Salma Hayek

Kit Harington

Hawkeye (Ojo de Halcón) diciembre 2021 Disney +

Sinopsis Hasta el momento se conoce que el drama servirá para que Clint Barton herede su título a otra persona: Kate Bishop.

Kate Bishop es conocida por los veteranos de Marvel Comics como la segunda Hawkeye. Ella era una niña sin poderes especiales y gran admiradora de Clint Barton, que se entrenó en el uso de la espada, el arco y la flecha y las artes marciales para defenderse y proteger a los que más ama.

Elenco Jeremy Renner - Clint Barton

Hailee Steinfeld - Kate Bishop

Vera Farmiga - Eleanor Bishop

Fra Fee - Kazi

Tony Dalton - Jack Duquesne

Alaqua Cox - Maya López

Zahn McClarnon - William López

El actor Jeremy Renner interpreta a Clint Barton en Ojo de Halcón. (Foto: Marvel)

Ms. Marvel 2021 (fecha exacta aún sin confirmar) Disney +

Sinopsis La trama girará en torno a Kamala Khan, una adolescente musulmana - estadounidense de 16 años, que es una gran admiradora de Los Vengadores desde pequeña, en especial de la Capitana Marvel. Luego de descubrir que tiene un poder sobrehumano, Kamala toma el nombre de “Ms. Marvel” para combatir las injusticias de su entorno. Su poder consiste en la posibilidad de cambiar de forma, alargar sus extremidades y tener una gran resistencia.

Elenco Iman Vellani - Kamala Khan

Aramis Knight - Kareem / Daga Roja

Saagar Shaikh - Amir Khan

Rish Shah - Kamran

Matt Lintz - Bruno Carrelli

Zenobia Shroff - Muneeba Khan

Mohan Kapur - Yusuf Khan

OTROS TÍTULOS :

Estos son otros títulos confirmados por Marvel para los próximos meses y el 2022 y 2023:

Calendario de la Fase 4 de Marvel Studios.

EN PELÍCULAS:

Título Fecha de estreno Plataforma Doctor Strange in the Multiverse of Madness 25 de marzo del 2022 Disney+ Thor: Love and Thunder 6 de mayo de 2022 Disney+ Black Panther: Wakanda Forever 8 de julio de 2022 Disney+ The Marvels 11 de noviembre de 2022 Disney+ Ant-Man and the Wasp: Quantumania 17 de febrero de 2023 Disney+ Guardianes de la Galaxia vol. 3 5 de mayo de 2023 Disney+

EN SERIES:

