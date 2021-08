La tercera aventura en solitario del superhéroe arácnido ‘Spider-Man 3: No Way Home’ llegará a la pantalla grande este 2021, donde volveremos a ver a Tom Holland y Zendaya luego de más de dos años desde que se estrenó ‘Spider-Man: Far From Home’.

Aunque Marvel y Sony no han dado grandes detalles sobre la historia de ‘Spider-Man 3: No Way Home’, se sabe que la identidad secreta de ‘Peter Parker’ ha salido a la luz, lo que será un acontecimiento esencial en la historia que estará conectada con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

It's official, the title for Spider-Man 3 is 'Spider-Man: No Way Home.'#SpiderManNoWayHome is in theaters this Christmas. pic.twitter.com/ol0zZw2Rlg — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) February 24, 2021

Además, el héroe arácnido deberá seguir lidiando con las consecuencias tras los eventos sucedidos en ‘Avengers: Endgame’. Debemos tener en cuenta, que se han filtrado varias imágenes sobre el ‘merchandising’ de la película, lo que nos ha dado un adelanto sobre el posible cambio de traje del protagonista.

Las grabaciones de ‘Spider-Man 3: No Way Home’ arrancó a mediados de octubre de 2020 en la ciudad de Nueva York. Aunque el rodaje tuvo lugar en Atlanta, no culminó hasta finales de marzo de 2021, donde también visitaron la ciudad de Los Ángeles e Islandia.

Por ahora, solo se han revelado un par de imágenes y un video divertido para anunciar el título oficial de la película, lo que significa que tendremos que continuar esperando por el tráiler oficial de la ansiada cinta.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man 3: No Way Home’?

La fecha de estreno ‘Spider-Man 3: No Way Home’ ha cambiado varias veces debido a la pandemia de la COVID-19; sin embargo, finalmente está fijada para el 17 de diciembre de 2021. Inicialmente estaba prevista para el 16 de julio de este año, pero fue aplazada después al 5 de noviembre y finalmente a la fecha elegida por complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus. La cinta estará disponible en cines y en Disney Plus.

