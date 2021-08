Luego de una semana de pausa, este viernes se retoma en Lima y otras seis regiones del Perú la jornada de vacunación ininterrumpida contra el COVID-19. El nuevo ‘vacunatón’ será el primer desafío del gobierno de Pedro Castillo, que tiene la meta de vacunar a por lo menos el 60% de la población antes de que llegue una eventual tercera ola, proyectada para este setiembre. Al reto de ampliar la cobertura se suma una resistencia cada vez más explícita a la vacuna que será protagonista de esta nueva jornada: Sinopharm.

El Ministerio de Salud (Minsa), con Hernando Cevallos a la cabeza, ha indicado que esta vez se aplicarán las vacunas del laboratorio chino a todos los que reciban su primera dosis. Se trata de la misma vacuna que fue aplicada al personal de salud de primera línea cuando inició el proceso, en febrero pasado. Pese a esta experiencia que ayudó a reducir muertes de médicos, hay quienes dudan de la eficacia de Sinopharm y cuestionan un supuesto desabastecimiento de las vacunas de Pfizer.

Dos congresistas han contribuido a que estas versiones se propaguen. Jorge Montoya (Renovación Popular) y Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) han indicado en diferentes espacios que no quedan vacunas o que una marca sustituirá a otra. El primero lo dijo el último domingo en in programa del canal Willax, que las vacunas “se acabaron” y que no quedaban para seguir inmunizando. El martes, en su cuenta de Twitter, Bustamante publicó un oficio dirigido al primer ministro, Guido Bellido, para solicitar explicaciones por un supuesto reemplazo de las vacunas de Pfizer por las de Sinopharm.

Las afirmaciones del congresista Bustamante en el sentido que se está dejando de comprar vacunas Pfizer, son falsas. Los contratos suscritos por Perú hasta fines de julio y en proceso de distribución hasta fin de año, son: 32 millones de dosis de Pfizer, 20 millones de Sputnik V — Oscar Ugarte Ubilluz (@ougarteu) August 4, 2021

Ayer, el exministro de Salud Oscar Ugarte, en cuya gestión se cerraron los contratos, respondió a Bustamante precisando que no se ha dejado de comprar las vacunas de Pfizer. De las 32 millones de dosis contratados con este laboratorio, quedan por llegar 21.9 hasta fin de año. “Las llegadas más regulares son las compradas a Pfizer, en promedio 2.8 millones mensuales”, explicó Ugarte en su cuenta de Twitter.

Este es el cronograma que difundió el Minsa antes del cambio de gobierno:

VACUNAS CANTIDAD DE FEBRERO A JULIO CANTIDAD DE AGOSTO A DICIEMBRE Pfizer 10 millones 21.9 millones Sinopharm 3 millones 13 millones AstraZeneca - 13.8 millones* (a enero) Sputnik V - 20 millones COVAX Facility

(Pfizer y AstraZeneca) 1,6 millones 13.4 millones Pfizer donadas por EEUU 2 millones

Stock que varía

Desde que empezó el proceso de vacunación, hace seis meses, el país utiliza vacunas de tres laboratorios distintos (Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca) y se espera la llegada de las Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya. Según datos oficiales de Cenares, el mayor porcentaje de vacunas distribuidas a la fecha son las de Pfizer, con el 78.94%, seguido por Sinopharm (20.03%) y AstraZeneca (5.05%).

Vacunas Porcentaje distribuido Cantidad Pfizer 74.93% 11′687.610 Sinopharm 20.03% 3′123.658 AstraZeneca 5.05% 787.200

Sin embargo, este porcentaje variará a partir de este mes por el envío de más dosis de Sinopharm y la introducción de las Sputnik V, cuya fecha exacta de arribo al país aún no se ha anunciado. El ministro Hernando Cevallos lo ha explicado así en conferencia de prensa “El stock mayoritario que tiene el Ministerio de Salud es Sinopharm, que se ha demostrado que es eficaz y evita la muerte”

De los 8 millones de dosis de Sinopharm proyectadas para este mes, 1 millón ha sido entregado al país el día domingo 1 de agosto. En cuanto a Pfizer, de las 2,8 millones contratadas, ya llegaron 475.020 el 2 de agosto y se espera otro lote de más de medio millón para el día 9. De AstraZeneca, a través de Covax Facility, 101.760 dosis arribaron este miércoles al país.

Vacunas Agosto Sinopharm 8 millones Pfizer 2.8 millones Covax Facility 600.000

Hasta ayer, 2′590,244 personas están pendientes de recibir su segunda dosis. Solo con Pfizer, son 1,6 millones de personas, con lo que las dosis que llegan este mes cubrirían completamente a esta población. Lo que el Minsa no ha informado es cuántas personas forman el grupo de mayores de 12 años con Síndrome de Down que serán vacunados desde este fin de semana con las dosis del laboratorio estadounidense. Lo cierto es que si solo se usara la vacuna Pfizer, en agosto no se podría vacunar a nadie más. Este Diario pidió una entrevista con el Minsa sobre las vacunas de Pfizer, pero al cierre de la nota no recibimos respuesta.

La duda sobre si hay suficientes vacunas para quienes recibieron la primera dosis de Pfizer creció ayer con la difusión de un video en el que una enfermera explica a la población que esperaba en el vacunatorio del estadio monumental de Puente Piedra que no había dosis de dicho laboratorio en ese momento. Al respecto, Gabriela Jiménez Quinteros, Directora Ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, aseguró que “todas las personas que tienen la segunda dosis pendiente, tienen reservadas sus vacunas”. Todos están programados en la plataforma Yo Pongo El Hombro, dijo en RPP.

Sin tiempo para perder

Con una caída significativa de los indicadores de la pandemia, la segunda ola parece estar controlada en el país. El riesgo ahora es estar lo suficientemente preparados para afrontar una posible tercera ola, que, según advirtió ayer el ministro Hernando Cevallos, podría presentarse en el mes de setiembre.

El personal de primera línea recibió las vacunas de Sinopharm.(Minsa)

Percy Mayta-Tristán, médico investigador que participó una de las investigaciones sobre el efecto positivo de la vacuna de Sinopharm en el personal de salud peruano, sostiene que dicha proyección es válida considerando que las terceras o cuartas olas en distintos países del mundo han estado relacionadas con la introducción de variantes, especialmente la Delta. En este escenario, la mejor alternativa es llegar a setiembre con la mayor cantidad de personas vacunadas.

“En aquellos países donde la vacunación ha estado por encima del 50% se ha visto terceras olas con muertes muy bajas. En Chile mismo, donde hay alta vacunación con Sinovac, tienen una gran cantidad de casos, pero muy pocas muertes”, explica a El Comercio. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de dicho país, solo el martes 3 se reportaron 616 casos nuevos y 24 muertos en un día.

Sinopharm, agrega, tiene todas las características que se necesitan para que una vacuna cumpla su función protectora. El estudio en el que participó Mayta junto a investigadores del Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETSI), Essalud y la Universidad Científica del Sur se realizó sobre una muestra de más de 600 mil personas. Este demostró que esta vacuna tuvo un 94% de efectividad para prevenir la mortalidad en el personal de salud con las dos dosis.

“Una vacuna que no llega a tiempo y no se coloca tiene 0% de efectividad. Una persona que está esperando una, en teoría, mejor vacuna no está protegida”, enfatiza.

Aunque Mayta indica que las vacunas con la tecnología ARN, como Pfizer y Moderna, han mostrado una mayor protección para evitar la infección, esta efectividad se ha visto reducida por la presencia de variantes. De todas formas, las vacunas de virus inactivado, como Sinopharm, también impactan en la disminución de transmisión, además de, por su puesto, evitar muerte y enfermedad grave.

“Si uno se infecta tiene menor carga viral y la enfermedad dura menos tiempo. Por tanto su riesgo de transmitir el virus es menor y esta persona actúa como barrera”, explica.

Este viernes empieza la primera ‘vacunatón’ de la nueva gestión y con ello el desafío para llegar a setiembre con el 60% de población inmunizada. Este reto implicaría lograr en dos meses que casi el 47% de la población ponga el hombro.

