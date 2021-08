El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que ampliarán la vacunación contra el COVID-19 para los mayores de 38 años en Lima y Callao desde este viernes 6 de agosto, en el marco de la cuarta vacunatón programada para este fin de semana. Señaló que la estrategia de vacunación en horario extendido ha demostrado tener buenos resultados.

En diálogo con el programa ‘No Hay Derecho’ del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que su gestión buscará descentralizar la estrategia de salud para que las ediciones de la vacunatón lleguen a todas las regiones.

“No tenemos la cantidad de vacunados suficiente, pero queremos continuar con los vacunatones, vamos a empezar a inmunizar desde este viernes a los mayores de 38 años para arriba, vamos a bajar el grupo etario, no solo será en Lima y Callao. Vamos a descentralizar los vacunatones en regiones”, sostuvo Cevallos.

En esa línea, explicó que la preocupación del Ministerio de Salud (Minsa) pasa por completar la segunda dosis con los mayores de 60 y 50 años, quienes no han regresado para completar su protección. Aseveró que existe información errada sobre la importancia de completar la vacunación.

“No hemos completado porcentajes mayoritarios de vacunación en muchos grupos etarios en cuanto a segundas dosis, eso nos preocupa”, agregó. En cuanto a la posibilidad de imponer medidas punitivas a las personas que no quieran vacunarse, el ministro dijo que el Gobierno se enfocará en los estímulos positivos y de información para propiciar una mayor participación. “El mayor incentivo para la gente tiene que ser que no se va a morir si se vacuna”, dijo.

Esta mañana, Gabriela Jiménez, jefa de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), informó que organizarán vacunatones durante todos los fines de semana del mes de agosto. Detalló que la primera vacunatón se realizará este 6, 7 y 8 de agosto en Lima, Callao y otras regiones del país.

“En las tres actividades de vacunatón en Lima y Callao y en otras siete regiones hemos tenido una gran acogida. Nuestro ministro de Salud ha aprobado la actividad para los días 6, 7 y 8 y luego también todos los fines de semana del mes de agosto. La meta de personas vacunadas para las tres jornadas sigue subiendo, hemos subido la meta en Lima y Callao a 300 mil personas como mínimo, con la expectativa de llegar a 350 mil personas inoculadas”, indicó a RPP.

