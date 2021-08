“Fui vacunada con Sinopharm. Me siento muy convencida de que esta vacuna es una protección máxima porque no me ha dado COVID-19 y, por ende, sigo en la función”. Este es el testimonio de la licenciada Carmen Silvestre, vacunadora de Dirección Regional de Salud Lima Centro, quien se encuentra en la primera línea contra la pandemia y recibió las dos dosis de Sinopharm.

En los últimos días se ha generado una desinformación respecto al fármaco, pero el ministro de Salud, Hernando Cevallos, salió al frente y reiteró que esta vacuna es efectiva contra la enfermedad.

El doctor Hugo Ardañil aseguró que no tuvo complicaciones con la vacuna y solo sintió dolor en la zona de la inoculación. (Foto: MINSA)

Médicos y enfermeras que están en primera línea recibieron las dos dosis de esta vacuna y brindaron sus testimonios a través de la cuenta en Facebook del Ministerio de Salud.

“Yo he sido vacunado con Sinopharm y les quiero contar que la única molestia que tuve fue el dolor en el hombro. El dolor duró más o menos 24 horas y después, en mi caso, no tuve ninguna otra molestia”, contó el doctor Hugo Ardañil, endocrinólogo del hospital Dos de Mayo.

“Mi experiencia con la vacuna Sinopharm ha sido excelente. No he tenido ninguna complicación. Estoy muy satisfecho con la vacuna”, sostuvo Andrés Palacios, cirujano del Hospital Dos de Mayo.

“Lo único que nosotros tenemos contra esta pandemia son las vacunas. De manera que debemos de aceptar y recibir la vacuna que encontremos rápidamente y que podamos inocularnos las dos dosis. Y algo también importante es tener en cuenta que por estar vacunados nos vamos a descuidar porque las variantes siguen saliendo. Lo que nos protege la vacuna, fundamentalmente, es evitar nuestro ingreso a UCI, de la mortalidad. Podemos enfermarnos con el COVID-19 estando vacunados con cualquier vacuna”, precisó el doctor Hugo Ardañil.

Luego de que Pedro Castillo asumiera como presidente de la República por el próximo quinquenio, un tema que surge en la ciudadanía es cómo será el proceso de vacunación contra la COVID-19 en los próximos meses.

El personal médico invitó a la ciudadanía a vacunarse con la dosis de Sinopharm sin temor para que se encuentren protegidos ante la eventual llegada de una tercera ola de COVID-19.

