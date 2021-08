Conforme a los criterios de Saber más

Cineplanet y Cinemark, las principales cadenas de cine del país, finalmente reabrirán sus puertas este jueves 5 de agosto tras permanecer totalmente cerrados por 16 meses a causa de la pandemia del COVID-19. Así lo anunciaron a través de sus redes sociales. Como se recuerda, la primera cadena en abrir nuevamente sus salas fue Cinestar, que también cuenta con la cadena Movie Time (con 29 locales) el 12 de julio pasado. En todos los casos solo con la venta de entradas, sin canchita.

Si bien las cadenas de cines podían retomar sus operaciones desde hace ya algunos meses en gran parte de las ciudades del país, según los niveles de alerta moderado y alto, había un gran punto de discusión que dilató este retorno: la venta y consumo de alimentos y bebidas en las salas. De acuerdo a la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci), el modelo de negocio de la industria solo es sostenible con la suma de la venta de entradas y la venta de alimentos y bebidas (o también llamada confitería).

En el caso de Cineplanet, por ejemplo, el 40,9% de sus ingresos fueron por confitería en el 2019, de acuerdo a sus estados financieros. Para Cinestar, este concepto representa más del 55% de sus ventas, según contó Aman Kapur, gerente general de Cinestar a Día1.

Ante ello, este Diario conversó con Juan José Duffoo, director comercial y estrategia digital de Cineplanet, quien confirmó que, en efecto, la reapertura se realizará solo con la venta de taquilla. “Lo que nos aprobaron hasta ahora es la venta de entradas, no tenemos el permiso para el consumo de venta y bebidas en salas”, indica. El ejecutivo precisa que lo que está prohibido, según el protocolo, es el consumo de alimentos en las salas, mas no la venta. De igual forma, no realizarán ninguna de ellas.

“Mantener una cadena de cines solo con la taquilla es muy complicado, pero somos una industria cerrada hace 16 meses sin posibilidad de generar ningún ingreso y eso no nos exime de obligaciones que debemos seguir asumiendo cada mes, por lo que hemos visto conveniente abrir así y esperamos que en un corto plazo se permita el consumo de alimentos y bebidas”, agrega.

De acuerdo a Anasaci, los cines acumulaban pérdidas por más de US$300 millones hasta julio y estimaban que, seguir así, el 30% de los complejos a nivel nacional podrían cerrar definitivamente. A nivel de empleos, calculaban que habían más de 10 mil puestos laborales afectados.

Aspec: Canchita que venden en los cines no tienen registro sanitario

No descarta que podrían evaluar vender alimentos y bebidas para consumo fuera de las salas, para que las personas se lo llevan o consuman ahí, afuera de las salas (lobby). No obstante, indica que solo se realizaría si no va en contra de sus protocolos de distanciamiento de ingreso al cine.

Duffoo precisa que este jueves abrirán 18 [uno de ellos es el que está ubicado en el Real Plaza Primavera] de sus 40 complejos de cine en el país. Y el sábado reabrirán otro grupo. Estima que dentro de una o dos semanas podrán reabrir la totalidad de sus salas de cine. Hasta el momento, el ejecutivo afirma que no han tenido que devolver o cerrar de manera definitiva alguno de sus locales por la pandemia.

¿Volverá la venta de canchita?

Antes de que finalice el gobierno anterior, el gremio de cines estaba esperanzado en que se aprobaría la venta de confitería; no obstante, no llegó a ser así. Diana López Chiu, gerenta de márketing de Cinemark y vocera de Anasaci, comentó que se reunieron en varias oportunidades con los equipos del Ministerio de Salud , Produce y otros ministerios involucrados en mesas de reuniones para tratar este tema. Aseguraba que solo hacía falta el visto bueno de Minsa.

Desde Produce, el mes pasado, nos comentaron que era una decisión que estaba en permanente análisis de acuerdo considerando el nivel de pandemia en el que aún nos encontramos y que el consumo en espacios cerrados no ventilados se consideraba una conducta de riesgo.

Al respecto, Duffoo comenta que desde los cines sienten que “este es un trato discriminatorio hacia nuestra industria, porque probablemente existen otras industrias como patios de comidas, casinos, restaurantes, que sí pueden operar, donde la gente se quita las mascarillas para consumir alimentos”, refiere. A su vez, recuerda que como Anasaci presentaron una estudios de medición de calidad de aire donde mostraban que eran “tan o más seguros que las otras industrias que sí han recibido el visto bueno”, anota.

Ahora, con un nuevo Gobierno, las conversaciones deberán retomarse. Desde Cineplanet, indican que están buscando ponerse en contacto con los nuevos equipos para retomar las conversaciones y ver si finalmente podrá volver a permitirse la venta de alimentos y bebidas en el corto plazo.

Dato

¿Qué películas se estrenarán? De momento, El Comercio puede confirmar los siguientes títulos y fechas, según esta nota:

“Viejos” - 5 agosto

“Un Jefe en Pañales 2″ - 12 de agosto

“La Purga por Siempre” - 19 agosto

“Rápidos y Furiosos 9″ - 26 de agosto

“After 2″ - posiblemente se estrene en agosto, Fecha exacta pendiente.

“Coda” - posiblemente se estrene en agosto, Fecha exacta pendiente.

VIDEO SUGERIDO

Desde el próximo 27 de mayo se podrá presentar la solicitud para el retiro de S/17.600 de sus fondos. Podrán hacerlo todos los afiliados, salvo quienes apliquen al Régimen Especial de Jubilación Anticipada. Conoce aquí más detalles.

TE PUEDE INTERESAR