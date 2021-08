Sony Pictures busca convertir a cada personaje de la franquicia Spiderman en películas, sin que necesariamente entren en contacto con el héroe arácnido. Uno de estos personajes es Venom, que lanza su segunda película este 2020; que ya lanzó nuevo tráiler.

El nuevo adelanto de “Venom: Let There Be Carnage” muestra cómo el villano Cletus Kasady (Woody Harrelson) obtiene el poder simbionte: al morder a Eddie Brock durante una entrevista que ambos condujeron en prisión. Tras ello, el antagonista pasa por una transformación.

Tal transformación lo convierte en un simbionte rojo, Carnage, el cual muestra violencia constante contra cualquiera y solo Venom podrá detenerlo. La película llega a cines de Estados Unidos a fines del 2021.

Más sobre Carnage

La presencia de Carnage ya había sido revelada en la escena post créditos de la película de 2018, cuando en una muestra de los ambiciosos planes de Sony para su propio universo cinematográfico basados en personajes secundarios de Spider-Man, se mostró a Brock entrevistando en prisión a Kasady, el asesino en serie que se convierte en el villano Carnage.

La elección de Carnage para el villano de la segunda película de “Venom” es particularmente apropiada, puesto que este personaje fue creado como una especie de secuela a partir de la popularidad del primer simbionte. (Lee más de este personaje aquí).

Conforme a los criterios de Saber más





Te puede interesar