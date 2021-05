‘ Venom’ fue estrenada en 2018 entre gran expectativa y generó críticas favorables. Con una solvente actuación del reconocido actor Tom Hardy , el film dejó abierta la posibilidad de ver una secuela. Pero, debido a la pandemia, ‘Venom: Let There Be Carnage’, la esperada segunda parte de esta historia, retrasó su lanzamiento.

Sin embargo, como para ir creando más emoción entre sus fans, Sony lanzó este lunes el nuevo tráiler. A continuación, te mostramos este y todo lo referente a la continuación de la película de uno de los villanos más conocidos de Spiderman.

TRÁILER









¿Quiénes conformarán el reparto de ‘Venom: Let There Be Carnage’?

El reparto de la segunda parte de ‘Venom’, también marca el regreso de los actores Woody Harrelson y Michelle Williams, quienes aparecieron en la primera cinta. Vale resaltar que Harrelson será el villano Carnage en esta secuela.

Además, el largometraje es liderado por Andy Serkins, director responsable de producir ‘Breathe’, película estrenada en 2017 y ‘Mowgli: Legend of the Jungle’, estrenada en 2018

¿Cuándo se estrena ‘Venom: Let There Be Carnage’?

‘Venom: Let There Be Carnage’ planea llegar a los cines el 25 de junio a todas las salas del mundo. Sin embargo, como sucede con el resto de películas que buscan estrenarse en pantalla grande, estas están propensas a postergarse debido a la pandemia del COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

¡Estilo Iron Man! Ejército de Reino Unido realiza pruebas de traje para volar

TE PUEDE INTERESAR