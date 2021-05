‘Venom’ fue estrenada en 2018 entre gran expectativa y generó críticas favorables. Con una solvente actuación del reconocido actor Tom Hardy, el film dejó abierta la posibilidad de ver una secuela, la cual será ‘Venom: Let There Be Carnage’, que se estrenará el próximo 25 de junio. Sin embargo, lo que parecía descartado en su momento y nadie esperaba, parece se hará realidad: una película en la que lo enfrente a Spiderman .

Aunque en un principio esta opción no era posible, debido a que el propio director de ‘Venom’, Andy Serkis, había aclarado que cada personaje tiene su propio universo, habría nuevos planes para dos de los personajes más emblemáticos de la historia de los cómics.

Según ‘ Cinemas comics’, una página especializada en estos temas, SONY tiene como prioridad el film de ‘Spider-Man vs Venom’, por lo que no estaría dentro del Universo Cinematográfico de Marvel Studios. Es decir, Peter Parker sería introducido en la saga de ‘Venom’. El motivo que llevaría a realizarse este esperado largometraje es la buena relación que mantienen actualmente SONY con Disney.

¿Quiénes conformarán el reparto de ‘Venom: Let There Be Carnage’?

El reparto de la segunda parte de ‘Venom’, también marca el regreso de los actores Woody Harrelson y Michelle Williams, quienes aparecieron en la primera cinta. Vale resaltar, que Harrelson será el villano Carnage en esta secuela.

Además, detrás del largometraje es liderado por Andy Serkins, director responsable de producir “Breathe”, película estrenada en 2017 y “Mowgli: Legend of the Jungle”, estrenada en el 2018

¿Dónde se podrá ver ‘Venom: Let There Be Carnage’?

‘Venom: Let There Be Carnage’ planea llegar a los cines el 25 de junio a todas las salas del mundo. Sin embargo, como sucede con el resto de películas que buscan estrenarse en pantalla grande, estas están propensas a postergarse debido a la pandemia del COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la película “Venom: Let There Be Carnage”

TE PUEDE INTERESAR