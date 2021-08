Conforme a los criterios de Saber más

A más de 2 600 m.s.n.m., en un rincón del Valle Sagrado, Walter Proetzel disfruta -con cielo despejado- de una cerveza dorada. Esta semana está realizando un recorrido por las cervecerías del valle como parte de su labor como maestro cervecero. Esa que le ha permitido convertirse desde hace más de dos décadas en “el guardián de la receta” en la empresa Backus. Rol que, vale decirlo, realiza a modo de continuar con el legado familiar: su tatarabuelo, el hermano de su abuelo y su abuelo fueron maestros cerveceros. Fue este último, precisamente, el que lo adentró a ese mundo. “Él me llevaba desde pequeño a la cervecería. Cuando tienes 5 o 6 años no entiendes [la importancia del legado]. Cuando vas creciendo, con lo que hablaba mi abuelo, sentía una motivación para continuar con eso. Si no era yo, se perdía la tradición cervecera. Hoy puedo decir que he continuado con eso”, reflexiona Walter.

La ciencia que hay detrás de la materia prima de la cerveza lo sedujo. Era común verlo en la cocina, maravillado con los diferentes colores que veía en las ollas y con los aromas de la malta. Por ese entonces, no había una escuela en la que pudiera aprender más de la bebida de oro. Se fue a Alemania a estudiarla y trabajó en cervecerías como Hacker Pschorr, Löwenbräu y König Ludwig Schlossbrauerei. “Es maravilloso ver los procesos bioquímicos que suceden en el proceso de la cerveza. Productos como la cebada malteada, los lúpulos y cómo se van transformando en días, semanas. Y que luego se convierte en una bebida que tiene un color dorado -dependiendo del estilo de la cerveza- que tiene espuma, que te hace disfrutar buenos momentos en familia, con amigos, que te refresca”. Esas experiencias se convirtieron un lema que hasta hoy mantiene: el maestro cervecero no lo tiene que ver como un trabajo, sino como una dedicación, una pasión. Eso, claro, acompañado de conocimiento de sus maestros que lo han acompañado en su travesía.

El peruano Walter Proetzel Relitz viene de una familia cervecera, de la que heredó el oficio y la pasión. Su abuelo tuvo una figura clave: lo llevaba a la cervecería para que identifique los aromas y aprenda más de la ciencia detrás de la producción de esta bebida.

En 1993, ya en Perú, empezó a trabajar para Backus. Ha pasado por distintos puestos: cervecero de turno, gerente de Elaboración, gerente de Soporte de Elaboración, cervecero especialista y encargado de la Beer Academy, entrenamiento especial para los trabajadores de la empresa. Walter supervisa la revisión de los procesos para asegurar la calidad de estos: maceración, fermentación, maduración, filtración, y lleva a cabo una cata diaria de las marcas antes de ser envasadas. Entre el trabajo y su vida personal, consume hasta seis vasos de cerveza (con consumo responsable) en un día.

Su trabajo lo ha llevado a compartir su conocimiento en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en la Embajada Alemana, en universidades nacionales y extranjeras, en ferias, por mencionar algunos. Un día, cuenta, se levantó con la idea de habar de la cerveza en redes sociales. A su TikTok (@walterbeermaster), donde lo siguen más de 146 mil usuarios, le llueven comentarios con consultas sobre la mágica bebida: cómo servirla, qué técnica usar, a qué temperatura debe estar, cuál cae mejor con algún plato peruano, entre otras. “Yo gustoso de enseñar”, admite. “Hay mucha gente que le interesa, es cuestión de empoderar una cultura cerveza en el Perú, que ya la hay y está creciendo. El Perú no solo es el turismo y la gastronomía. También es grande en su cerveza”.

El maridaje con cerveza es un tema al que hace más hincapié en sus redes sociales. “Aquí tenemos mucho para aprender, por experimentar. La cerveza con la gastronomía peruana hace un match perfecto. Cuando hablamos de ceviche, con picante o sin picante, de pescado o mariscos. Para cada plato tenemos una cerveza. Esa bebida maravillosa es parte de la sociedad y nos hace pasar un buen momento, siempre con responsabilidad”. //

La cerveza está constituida por cuatro ingredientes principales: agua, malta, lúpulo y levadura. Cada uno es pieza clave en el proceso de elaboración por sus diferentes atributos.

El proceso de elaboración tiene seis etapas de producción que va desde la molienda, maceración, filtración y cocción del mosto, fermentación primaria y secundaria, filtración de cerveza y envasado.

Las cervezas se pueden clasificar en dos tipos principales Lager y Ale. Cada una se puede consumir en un tipo específico de vaso.

