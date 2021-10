Conforme a los criterios de Saber más

La historia de humanos que quedan solos en la Tierra después de una catástrofe no es nada fuera de lo común en el cine. Lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, por ejemplo, “Yo robot” o “I Am Mother”. Pero la novedad en “Finch”, la película de Apple TV+ que se estrena este 5 de noviembre, es que a ese ser humano en el planeta aún lo acompaña su perro Goodyear y un robot, Jeff, que ha creado casi con la sangre de un amigo fiel.

La película cuenta con Hanks como el único personaje humano, Finch, un ingeniero de robótica que ama a su mascota y construye un robot específicamente para salvaguardar la vida del perro, Goodyear, cuando el hombre ya no esté. Pero va a pasar por una travesía cuando una tormenta aceche su hogar, y durante el viaje le enseñará a su nuevo compañero qué es la confianza y por qué los seres humanos la sentimos, o no.

En conferencia de prensa, el director de “Finch” Miguel Sapochnik admitió a Saltar Intro que, de no ser por su hija de ocho años, Sophian, el robot Jeff no sería el personaje que es. “Todos los creativos teníamos nuestra inspiración sobre quien sería Jeff, pero yo encontré la mía en mi hija”, dijo el realizador. “Los niños solo tienen personalidades, esa cosa que los hace únicos como seres humanos. Jeff tiene esta personalidad, el es curioso, terco, travieso, y me hizo recordarla. Me encontré a mí mismo robando cosas que mi hija dice y poniendolas en el guion. Tal vez, porque la admiro tanto”.

La inteligencia artificial en esta película, como admite el director Miguel Sapochnik, “no es una increíble amenaza existencial”. La ciencia ficción de “Finch” es más familiar que precisa científicamente, porque el foco de atención apunta a la relación social entre tres seres distintos que encuentran entre ellos enseñas conmovedoras. Y a pesar del retraso del estreno por terminar el trabajo de efectos especiales, siguieron adelante, contando la historia de un hombre en un escenario catastrófico, en medio de otro panorama accidentado, como lo fue el choque del COVID-19.

“Hicimos la película cuando la pandemia estaba en todo su apogeo. Hace poco vi una escena donde Finch explica al robot Jeff cómo la sociedad se derrumbó, y se remonta a algo como una llamarada solar. La película no trata de un contagio lento que mata a todos al mismo tiempo. Aunque, también hicimos la investigación de cómo la sociedad se derrumbó y creo que eso termina cuando hemos visto elementos en los que el desconocimiento, la racionalidad, las pasiones y las opiniones dominaban. Estamos siendo algo realistas en el estudio de la conducta del ser humano bajo circunstancias similares”, comenta a los medios Hanks, quien trabajó junto al actor y músico de Texas, Caleb Landry Jones (Jeff).

JEFF, EL ROBOT

Para trabajar en la imagen generada por computadora (CGI), en el caso del robot Jeff, la producción de “Finch” utilizó la última tecnología en efectos de movimiento. Caleb Landry Jones se vistió con un atuendo especial, una máscara que simula al personaje y zancos para la darle altura correspondiente. Todo esto se hizo con el propósito de generar el drama tradicional y desapegarse de la ciencia ficción.

Desde darle la mano a Finch hasta en su andar, el trabajo de Landry Jones ha sido elogiado por el supervisor de efectos visuales de “Finch”, Scott Stokdyk, pues el actor logró que su participación sea muy fluida, tanto que al verlo actuando en el set junto a Hanks no veía un hombre vestido con un traje especial, sino a Jeff, el robot.

“(Jeff) es la razón por la que comunicamos la historia. (…) La amistad que se da a partir del robot es mucho más poderosa de lo que habría anticipado Finch. Y la conexión entre los tres termina siendo un triángulo ecuatorial sólido, en oposición a un tipo de relación maestro-sirviente”, comenta Tom Hanks. Pues “Finch” es una historia de permanencia, donde el cuerpo de un ser (humano o no) no es tan importante como los valores que posee.

“Lo que constantemente está tratando de hacer Finch es asegurarse de que su sentido del bien y el mal sea cuidado y la empatía continúe con lo que sea que la próxima generación vaya a ser cuando vea que él pensó en su mascota y creó a Jeff. ¿Y no es la empatía, de alguna manera, una parte de la responsabilidad que todos tenemos? Todos tenemos impacto en nuestros amigos, familias, nuestra descendencia, a veces vamos a tener un impacto en la sociedad, incluso si es solo algo mínimo, como lo tenemos en nuestra pequeña esfera social de influencia”, admite Hanks.

