La producción de “Transformers: The Rise of the Beasts” empezará su trabajo en Machu Picchu, Cusco, desde este 7 de septiembre, fecha en el que rige su permiso para las grabaciones. En la víspera, dos aviones chárter llegaron al aeropuerto Alejandro Velasco Astete con todo el staff de producción, dirección, acomodaciones y demás.

El rodaje de la cinta contará con la aparición de lugares icónicos como la Plaza Mayor de Cusco y Machu Picchu. Diversas personas, entre estadounidenses, canadienses, brasileños y de otras nacionalidades, llegaron a las instalaciones del Hotel Monasterio en el centro de Cusco, de donde partieron la mañana del martes rumbo a Machu Picchu.

Entre las personas que destacan en la producción están los nombres de Anthony Ramos y Dominique Fishback, actores que protagonizarán la séptima entrega de la conocida saga Transformers.

El equipo de producción que arribó a Cusco abordó hasta 40 vehículos de la productora Apu a fin de trasladarse hasta Ollantaytambo y viajar a Machu Picchu, donde primero se haría un estudio de locaciones y acondicionamiento, antes de rodar escenas con los actores principales.

Cabe señalar que días atrás se filtraron videos del traslado de camiones transportando hasta cinco vehículos para la grabación de la película. Los internautas compartieron imágenes del paso del convoy en la ruta Lima - Apurímac - Cusco, y finalmente, luego de un largo viaje, las unidades, que serán el delirio de grandes y chicos en la pantalla gigante, ya ‘descansan’ en un hangar de la Ciudad Imperial.

Se supo que escenas de Transformers: ‘The Rise of The Beasts’ serán filmadas en la Plaza Mayor de Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu y Abra Málaga, lugares que serán cerrados al tránsito en lo que duren las grabaciones.

