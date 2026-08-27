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Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”, falleció a los 85 años. (Foto: AFP)
Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”, falleció a los 85 años. (Foto: AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El actor de doblaje canadiense Peter Cullen, conocido por dar vida al heroico Optimus Prime en las películas, series y videojuegos de la franquicia “Transformers”, falleció a los 85 años.

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