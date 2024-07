La inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 se lleva a cabo este viernes 26 de julio en el Río Sena en medio de una gran expectativa por saber quienes serán los artistas que formarán parte del primer día del gran evento deportivo. Si bien no se confirmó el nombre de los artistas que se presentarán en la gala inaugural, trascendió que Céline Dion era una de las estrellas, hecho que no pasó desapercibido pues marca el regreso de la icónica artista luego de ser diagnosticada con la enfermedad de persona rígida.

La cantante sorprendió al público con su regreso a los escenarios. Con una gran energía, Céline Dion cautivó al público con una soberbia interpretación al cierre de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Así fue recibida Céline Dion en Francia

A través de su cuenta oficial de Instagram, Celine Dión compartió algunas fotografías que muestran cómo fue recibida por cientos de seguidores en las afueras de su hotel en París. Ella se encuentra en la capital francesa y el público tiene la certeza que será parte de la gala inaugural de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

“¡Estoy tan feliz de estar aquí contigo esta semana! También me gustaría dar un cálido agradecimiento a los gendarmes locales por mantenernos seguros. - Celine xx...”, escribió Dion junto a las imágenes en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Céline Dion sobre volver a los escenarios?

Como se recuerda, la intérprete Céline Dion fue diagnosticada con una complicada enfermedad neurológica; sin embargo, hace algunos meses durante una entrevista con la NBC, la canadiense aseguró que buscaría la forma de volver a la música, así tenga que usar hasta sus manos para expresar su talento musical.

“Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré… Lo extraño mucho. A la gente, los extraño… Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. No me detendré”, dijo Dion.

Cabe precisar que, en 2022 la cantante reveló que fue diagnosticada por el síndrome de persona rígida, lo que le impedía cantar, por lo que decidió cancelar 42 fechas de su gira Courage World Tour.

“Todo comenzó con espasmos en mis cuerdas vocales. Al principio no me preocupé demasiado, pero con el tiempo se extendieron a otras partes de mi cuerpo, como mi abdomen, costillas, columna vertebral, manos y pies”, contó a la NBC meses atrás.

El documental ‘I Am: Celine Dion’, presenta detalles de la vida de la cantante. En esta cinta, la reconocida intérprete de ‘My heart will go on’ reveló que tuvo que cancelar todos los conciertos programados para 2023 y 2024 debido a que fue diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una enfermedad rara y autoinmune.

“Recientemente me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el ‘síndrome de la persona rígida’ (stiff-person syndrome) (...) No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro”, dijo la cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram en 2022, año en el que canceló su gira.

