BTS es uno de las bandas con mayor éxito este año. Las superestrellas del K-pop tienen a millones de fans en todo el mundo delirando con cada una de sus canciones y nuevos éxitos. Los fanáticos siguen paso a paso cada una de las actividades que realiza la agrupación en redes sociales, presentaciones y sus conciertos en vivo. En la siguiente nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre el nuevo espectáculo que dará el grupo surcoreano.

Y es que este octubre no solo es un mes lleno de actividades para BTS, pues además de celebrarse el cumpleaños número 26 de Jimin el pasado 13, también los ‘idols’ se reunirán en todo el mundo de manera virtual para poder disfrutar del próximo espectáculo en vivo que ofrecerá la agrupación surcoreana para deleitar a todos sus fans. Se trata del concierto: ‘Permission To Dance On Stage’.

¿CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO DE BTS?

Los cantantes del famoso grupo surcoreano ofrecerán un concierto para todos sus fans el próximo 24 de octubre. La agrupación realizará una serie de conciertos titulados “Permission to Dance On Stage” y este primer evento se realizará de manera virtual y sin público. De esta manera, la banda K-Pop se reunirá con el ‘ARMY’ luego que cancelaron su tour mundial “Map of the soul”.

RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y JungKook se reunirán para ofrecer el concierto online que será transmitido en vivo desde Seúl, en Corea del Sur. Asimismo, los ‘Idols Kpop’ también ofrecerán un espectáculo en formato presencial que se realizarán el próximo sábado 27 al domingo 28 de noviembre y del miércoles 1 al jueves 2 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL CONCIERTO DE BTS?

Presta mucha atención, ya que, si deseas adquirir tu entrada para el concierto online de BTS, solo deberás registrarte en la aplicación Weverse Shop y seguir las siguientes instrucciones:

Ingresa a la aplicación https://weverse.io/ Ve hasta la página de transmisión en vivo. Inicia sesión en Weverse shop con la misma cuenta que utilizaste para comprar tus entradas. Si ingresas por primera vez deberás ingresar un nombre de usuario para que lo utilices en el chat. Luego haz clic en el botón “VALIDATE TICKET” para comprobar tu entrada. Si en caso compraste tu entrada con prueba de sonido, haz doble clic para validar la transmisión online y la prueba.

La prueba de sonido que realizará BTS se realizará desde las 3.00 p. m. KST (1.00 a. m. en algunos países como México, Perú y Colombia) y a las 3:00 a.m. en Argentina. La función del grupo surcoreano iniciará desde las 18:30 horas de Corea del Sur y podrá ser visto a las 4:30 a.m. en México, Perú y Colombia. Mientras que, en Argentina, la transmisión iniciará a partir de las 6:30 a.m.

CUÁNDO SERÁN LOS CONCIERTOS PRESENCIALES DE BTS

BTS regresará a los escenarios con público en Estados Unidos, luego de dos años sin realizar un concierto presencial. Para el primer espectáculo ‘Face to face’ la ARMY agotó todas las entradas. En tanto, los fans que no puede ver el show en línea podrán disfrutar “Permission to dance on stage” en Los Ángeles y constará de cuatro fechas: 27 al 28 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre del 2021.