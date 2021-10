El concierto virtual de BTS, llamado ‘Permission To Dance On Stage’ que se realizará en Corea del Sur y se emitirá a todas las partes del mundo, está cada vez más cerca. Por ello, en esta nota te dejamos una guía para que puedas disfrutar del espectáculo.

Con el fin de disfrutar al máximo el concierto online de BTS, la banda de K-Pop ha lanzado una divertida guía para organizar los preparativos previos para apreciar el show sin ningún inconveniente.

Cabe resaltar que, el concierto online de BTS que será transmitido en vivo se llevará a cabo el 24 de octubre desde Seúl Corea del Sur. Mientras que el concierto en formato presencial tendrá fecha del 27 al 28 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Guía para disfrutar ‘Permission to Dance on Stage’ al máximo

Verifica tus dispositivos: Es mejor verificar la conexión de tu teléfono, tablet u otro dispositivo antes que empiece el concierto de BTS . Recuerda que solo podrás abrir el concierto en dos dispositivos , de comenzar sesión en un tercero, la emisión del primero se cerrará.

Es mejor verificar la conexión de tu teléfono, tablet u otro dispositivo antes que empiece el concierto de . Recuerda que , de comenzar sesión en un tercero, la emisión del primero se cerrará. Instrucciones para ver el concierto: Comprar las entradas en Weverse Shop , luego visitar la página web de BTS ‘Permission to Dance on Stage’ en vivo , debes registrarte o usar el nombre que usaste para comprar tu boleto, registra tu boleto y valídalo. Listo, ya podrás ver el concierto.

Comprar las entradas en , luego visitar la página web de , debes registrarte o usar el nombre que usaste para comprar tu boleto, Listo, ya podrás ver el concierto. Transmisión de soundcheck: Este evento se realizará el 24 de octubre a las 3:00 p.m. en horario coreano. Solamente algunas personas con boletos exclusivos podrán tener entrada a este previo y además, hay una vista única para los espectadores.

Este evento se realizará el Solamente algunas personas con podrán tener entrada a este previo y además, hay una vista única para los espectadores. Retransmisión a 1 sola cámara: Se realizará el 30 de octubre y podrán tener acceso todos los que compraron su ticket. Además, podrán ver el concierto principal, sin la prueba de sonido y a una sola cámara.

Para disfrutar al máximo el concierto de BTS, trata de usar ropa cómoda, prepara unos bocadillos y finalmente, recuerda las reglas de no grabar, distribuir o editar el contenido de Big Hit. Listo, a disfrutar de ‘Permission to Dance on Stage’.

