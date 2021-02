Conforme a los criterios de Saber más

Sobre Daniela Darcourt, Tito Nieves dijo -alguna vez- que admira su voz e inteligencia. “La veo en un futuro en Hollywood”, aseguró. A sus 24 años, la salsera es uno de los referentes peruanos más importantes del género. En 2020 fue la más escuchada en Spotify Perú. Y mientras ultima detalles para el lanzamiento de su segunda producción musical, en marzo, este sábado cantará en “Concierto en casa” de D’Onofrio, un espectáculo virtual que América Televisión emitirá en vivo.

“Va a ser un concierto virtual interactivo sin cortes comerciales, en el que cantaré mis temas más representativos, los que la gente siempre pide: “Señor mentira”, “Probablemente”.... Estoy súper contenta porque compartiré escenario con gente que conozco, como Combinación de La Habana, que son grandes amigos, y Ezio Oliva, que es como un hermano para mí”, señala Daniela.

-Te ha tocado reinventarte en plena pandemia para mantener vigencia. ¿Qué ha sido lo más duro de ese proceso?

Había que correr contra el reloj, revaluar y reacomodarse porque el plan de trabajo que teníamos ya hecho para el 2020 tuvo que ser cambiado de un momento a otro, el 2020 nos sorprendió a todos. Ha sido bien complicada la situación, pero gracias a Dios mi equipo y yo hemos sabido organizarnos de una manera coherente y estratégica.

-¿Te dejó alguna lección?

Que uno tiene que vivir el día a día porque todo cambia, se transforma muy rápido. Hoy puedes estar arriba y mañana estas abajo. A mí, personalmente, me ha hecho ver qué tan fuerte puedo ser para aguantar tanto tiempo sin trabajar, sin tener presentaciones con público presencial, sin tener esa adrenalina extrema que me gusta, ese nervio que sientes al subir al escenario y que no se compara con nada.

-¿Sientes que el público se ha adecuado a este nuevo escenario?

El público es súper chévere, de una forma u otra igual nos ha seguido dando su cariño, que es lo que necesitamos para seguir adelante.

-Empezabas a abrirte camino como solista, cuando tuviste que parar por problemas de salud (pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica) y pensaste que era el fin para tu carrera. ¿Qué te motivó a seguir, a no rendirte?

Definitivamente, el soporte que recibí de mi familia, de mi equipo de trabajo, de la pareja con la que estaba en ese entonces, fue determinante para continuar. También fue muy importante la fuerza de voluntad que tuve.

-¿Crees que el público idealiza al artista al punto de restarle el lado humano?

Sí, eso pasa. La gente cree que el artista tiene que cumplir ciertos parámetros, que es un robot que se apaga y se prende y no es así. Le pertenecemos al público cuando estamos en el escenario, pero también tenemos familia, pareja, hijos, lloramos, reímos.

-¿Cuál es la parte menos grata de ser famoso?

Yo no he tenido problemas con la fama, nunca he estado metida en escándalos, no me gusta meterme en rollos que no son míos. En estos 24, casi 25 años que tengo, nunca me han visto en malos pasos. Así como hay gente buena, también hay mala. Uno elije en qué entorno estar.

-¿Implicó mucho sacrificio iniciar una carrera artística siendo tan joven?

Nunca dejé de vivir o quemé etapas por mi carrera, por alcanzar mis metas. Nunca representó un sacrificio para mí porque es algo que me gusta, me apasiona, lo disfruto.

-En plena pandemia grabaste con Tito Nieves, “Si tú te atreves”. ¿Cómo se produjo ese acercamiento entre ustedes?

Fue por Josimar. Él le dio mi número a Tito el día que este lo entrevistó en su programa (“Conversa con Tito”) que sale todos los lunes. Entonces, el maestro me escribió para proponerme una entrevista y -lógicamente- acepté. Ese día hablamos de mi música y me pidió hacer una colaboración. En ese momento, también entró a la conversación Sergio George, quien se comprometió en hacer los arreglos del tema. Todo fue una gran sorpresa para mí. Al día siguiente, Tito me mandó la canción y grabamos.

-Tito dice que para él eres la hija que nunca tuvo y la que mejor canta.

Le estoy muy agradecida a él, a su esposa, a toda su familia. En Miami me quedé en su casa, son una familia maravillosa, Tito siempre está pendiente de mí, lo quiero como a un padre, me ayuda un montón, sabe mucho, es como una enciclopedia personal.

-Te sorprendiste cuando te pidió cantar “De mí enamórate”, durante el concierto que ofrecieron por Navidad. ¿Ese tema no formaba parte de la pauta?

Para nada. Esa fue una sorpresa que Tito preparó para mí, porque sabe que soy fanática de él y de esa canción. Para el concierto habíamos ensayado temas, como “Si tú te atreves”, y otros más; pero ese no. Cuando él me pide sentarme y cerrar los ojos, no me imaginaba que algo así iba a ocurrir. Fue un momento hermoso, inolvidable.

El 2020 también cantaste a dúo una nueva versión de “Probablemente” con el notario Alfredo Zambrano, pareja de Magaly Medina. ¿Cómo se dio el dueto musical?

Magaly me hizo la propuesta porque era un sueño personal de Alfredo. Él quería grabar ese tema conmigo, así que me propusieron, y en una dije que sí, porque quién soy yo para negarme. No fue difícil grabar con él porque canta, solamente que era su primera vez. Salió súper chévere.

-La gente criticó el hecho de que Magaly haya protagonizado el videoclip y no tú.

No hay rollo con eso. A mí me llamaron para cantar, no para protagonizar un video.

-¿Has pensado grabar en otro género que no sea salsa?

Me gustaría hacerlo, pero en este momento quiero enfocarme en la salsa. Lo puedo hacer en una transmisión (como pasó en radio Oasis que interpretó “Zombie” de The Crawberrys y “Bad girls” de Donna Summer), pero incursionar de manera profesional todavía no.

-¿Con qué cantante te gustaría hacer una próxima colaboración?

Me gustaría hacer algo con las grandes ligas: con Óscar D’León, Alain Pérez de Cuba y Marc Anthony. Con Daddy Yankee también me gustaría grabar una canción en salsa. Ojalá se pueda dar.

-¿Cuándo sale tu nuevo álbum?

En marzo estará listo, con nuevos temas, habrán varias sorpresas.

