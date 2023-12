Tras la muerte del cantante Pedro Suárez Vértiz, diversos artistas de la escena local e internacional se han hecho presente en las redes sociales para lamentar su partida. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Daniela Darcourt, quien recordó al artista como un ícono del rock peruano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” reconoció que Pedro Suárez Vértiz fue una de sus grandes inspiraciones para convertirse en artista. Además, recordó que hace algunos años la invitaron a formar parte del espectáculo musical en su honor.

“Recuerdo la vez en la que me invitaron a participar en la obra musical que le hicieron en homenaje… Me tocó interpretar uno de mis temas favoritos suyos: ‘Me Elevé’. Evidentemente dije SI sin pensarlo dos veces, y es que, como negarme si se trataba de la figura más importante de la música peruana, del flaco genuino al que admiré siempre y al que le quería decir algún día mirándolo a los ojos LO MUCHO que su música me inspiró”, escribió en su post.

“Vivirás por siempre en el corazón de cada uno de los que tenemos tu música impregnada en el alma, seguiré escuchando en cada rincón ‘un vino una cerveza’ creyendo que, en algún momento, volverás a escena para hacernos saltar y vibrar a todos. Hoy, el cielo ganó un nuevo, maravilloso y talentoso ángel. Que su legado, siga siendo eterno. ¡Hasta siempre, amado maestro PEDRO SUÁREZ VERTIZ! Larga vida al rey del rock peruano”, agregó.

La cantante de salsa no ha sido la única en pronunciarse a través de sus redes sociales, Gian Marco Zignago, Eva Ayllón, Lucho Quequezana, Jhovan, Beto Ortiz, Andrés Wiese, entre otros también compartieron sentidos mensajes.

Como se recuerda, el cantante peruano sufría de atrofia muscular, enfermedad que lo obligó a dejar de lado los escenarios desde hace varios años; sin embargo, no se alejó de la música por completo y seguía trabajando desde su casa en nuevas producciones.

El rock peruano de luto, el cantante Pedro Suárez-Vértiz falleció hoy a los 54 años de edad según reveló su hijo mayor a la Policía Nacional del Perú, además sostuvo que la muerte del músico fue natural y certificada por un médico privado que atendía al artista. (Fuente: América TV)