Durante esa jornada Ayllón no estará sola, ya que contará con la presencia de artistas invitados de renombre, como Mauricio Mesones, Maricarmen Marín, Daniela Darcourt, Gian Marco, su madrina Amanda Portales y otros, cuyos nombres serán una sorpresa. Cuatro horas de concierto que, según la cantante, podrían prolongarse aún más.

“Lo que ocurrirá el 25 de julio será algo que no se volverá a repetir, ya que es mi manera de despedirme de las grandes multitudes. No voy a dejar de cantar, pero ahora lo haré en escenarios más pequeños. Quiero despedirme adecuadamente, y esta es mi manera de hacerlo realidad. Les pido un poco de paciencia por mis nervios y la emoción que surgen debido a este momento tan magnífico en mi vida”, menciona la cantante en entrevista con El Comercio.

Eva Ayllón es la artista con la que Ticketmaster entrará a la mercado musical peruano. Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio.

—Hace poco compartiste escenario con Grupo 5 ¿Cómo fue esta experiencia?

Fue increíble estar en ese concierto. Recuerdo que justo antes de entrar escuché mi nombre y casi lloré en ese momento. Aunque sabía lo que iba a pasar, estaba nerviosa. Sin embargo, al final, me sentí muy feliz de haber estado allí mientras el público me mostraba su cariño. Para mí, ese espectáculo fue como un gran ensayo para mi propio espectáculo en el futuro. Me siento orgullosa de haber participado junto a Grupo 5, especialmente de haber cantado “La Valentina” con Christian. Realmente se lucieron en el escenario y merecen todo lo que les está pasando. Para mí, esta banda es solo digna de palabras bonitas.

—¿Cómo describirías la situación de la cumbia en la actualidad?

La cumbia siempre ha estado sonando, aunque hemos estado en un momento en que todo el mundo pareció haber desvanecido, dejándonos llevar por el silencio, eso no significa que lo que se detuvo ya no exista. Después de ese momento, la cumbia sigue siendo, junto con la música folclórica andina, lo que más escuchan los peruanos sin lugar a dudas.

—¿En el caso de la música criolla?

Bueno, la música criolla no ha desaparecido, aunque hay quienes piensan lo contrario. Afortunadamente, en los escenarios donde he estado, siempre hay un público dispuesto a escuchar y cantar. A veces me quedo en silencio por un momento, simplemente observando cómo ellos cantan de memoria los temas. Que un grupo de miles de personas haga eso significa que el género está más vivo que nunca. Lo cierto es que las personas escuchan diferentes tipos de música y los jóvenes no están acostumbrados a escuchar valses. A veces parece que la música criolla solo se escucha desde el mediodía hasta las dos de la tarde, porque así lo marca la radio. Además, la radio sigue tocando las mismas canciones de siempre todos los días; lo sé porque fui conductora de radio criolla y sé cómo funciona. Sin embargo, cuando uno llega una fiesta y después de haber bailado salsa, timba, reggaetón o rock, cuando son las cuatro de la mañana y tienes un trago en la mano, lo que quieres es bailar un vals peruano. Esa música está en nuestras venas.

Afiche del álbum "25 Años, 25 Éxitos" que celebra los 25 años de trayectoria musical de Eva Ayllón en 1995

—¿Qué nuevos talentos existen?

Hay muchos nuevos talentos emergiendo en la escena musical actual, tantos que no podrían caber en un solo programa de televisión. A veces, al escuchar a estos jóvenes artistas cantar, siento una gran tristeza porque, a diferencia de mí, no han tenido la oportunidad de conocer a figuras legendarias de la música como Lucha Reyes. Sin embargo, creo que estos nuevos talentos tienen mucho que ofrecer y estoy comprometido a honrar y enseñarles el legado de los grandes artistas que han venido antes que ellos.

—Entre esos nuevos talentos está Milena Warthon.

Me encanta Milena Warthon y me alegré mucho cuando ganó la Gaviota de Plata. Antes de su presentación, le dije que tenía una buena canción y que estaba segura de que ganaría. Desafortunadamente, no pude asistir a su presentación debido a mis compromisos de trabajo, pero si hubiera podido hubiera ido con gusto, como lo hice con Susan Ochoa. Creo que Milena se merece su triunfo, su canción es pegadiza y bonita, y también pienso que el público debería apoyarla y dejarla seguir haciendo música, en lugar de criticarla y juzgarla.

—Entre los jóvenes músicos también se encuentran tus hijos

Sí, tengo dos hijos, uno es un roquero [Francisco Ayllón] y el otro es un percusionista que canta música criolla, salsa, timba y boleros [Carlos Ayllón]. Recientemente, hemos tenido la oportunidad de tocar juntos en algunos shows y ha sido una experiencia muy emotiva para mí. Me encantaría tener más oportunidades para ensayar y ofrecer presentaciones de calidad juntos. Si bien mi hijo todavía es un poco nervioso, creo que tiene un gran potencial. Aunque todavía no lo veo preparado para presentarse en Viña del Mar, creo que si presenta música atractiva para el público chileno, podríamos convencerlos con una sonrisa y buena música. En mi experiencia, la música afroperuana y criolla tiene una gran acogida en Chile.

La relación de Eva Ayllón y Warthon continúa siendo cercana, desde su participación en 2021 en el programa concurso “La voz Perú”. (Foto: IG/ @milenawarthon)

—¿Cómo ves a la escena peruana de música?

Los jóvenes cantantes tienen que recurrir al pasado porque la canciones antiguas tienen una letra más contundente y que ablandan el corazón del oyente. Al decir esto no me refiero a que las producciones actuales no tienen nada bueno, sino que las canciones antiguas tienen algo especial. Yo aún voy a cantar temas del pasado, esa es mi consigna. Si analizas mi discografía, todos mis temas son composiciones antiguas que he traído a la modernidad. Yo creo que hay que ir atrás para llenar nuestro bagaje musical con canciones tan hermosas como las de Felipe Pinglo, Mario Caballero, Chabuca Granda y otros tantos que son una fuente inagotable de inspiración.

—Hay personas que dicen que solo ahora se hacen covers y no producciones originales. ¿Qué opina?

Justamente, los covers son los que hacen conocer la música que hay. Yo creo que hay que cantarlos respetando la línea original del compositor y, cuando ya sea conocido el tema, tú puedes cambiar un poco la versión. Eso es algo que estoy haciendo en mi remasterización, rectificando algunas partes de la letra que yo cambiaba un poco en su momento, pero que ahora estoy corrigiendo. Un ejemplo de esto es la canción “Idolatría”. que yo canto a mi manera, pero no con la letra exacta de Angulo. Por eso estoy reeditando algunos temas de mi discografía.

Luego de su concierto por sus 50 años, Eva Ayllón se retirará de los grandes escenarios para centrarse en continuar la remasterización de su discografía y presentaciones pequeñas

—¿Qué proyectos tienes en camino?

Actualmente, estoy regrabando todas mis producciones, que son aproximadamente 30. De estos, ya he remasterizado 15. Además de eso, tengo presentaciones tanto en el extranjero como en el Perú, como es el caso de mi 50 aniversario. Cualquier cosa que el futuro me depare, seguiré cantando.

—¿Qué puede esperar tu público este 25 de julio?

Quiero que vengan a celebrar conmigo en este día tan especial en el que cumplo 50 años. Realmente, estoy muy agradecida de que me hayan acompañado durante todo este tiempo, y todo lo que hago lo hago con inmenso amor hacia las personas. Lo que ocurrirá el 25 de julio será algo que no se volverá a repetir, ya que es mi manera de despedirme de las grandes multitudes. No voy a dejar de cantar, pero ahora lo haré en escenarios más pequeños. Quiero despedirme adecuadamente, y esta es mi manera de hacerlo realidad. Les pido un poco de paciencia por mis nervios y la emoción que surgen debido a este momento tan magnífico en mi vida.