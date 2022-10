La actriz y cantante Flavia Laos anunció el estreno de su nuevo tema “Ahora me llamas”, canción que marca su regreso a la música luego de varios meses. Esta nueva propuesta musical llegó acompañado de un colorido y llamativo videoclip.

En esta nueva canción, Flavia Laos comparte autoría y composición con artistas nacionales como Beto Gómez, vocalista del dúo Idéntico; y el cantautor Josué Díaz; además de talento extranjero como Tavo Trébol.

“Regresamos a la música y los conciertos con fuerza. Me siento muy emocionada y ansiosa por que salga este tema que se llama ‘Ahora me llamas’, del que he sido parte de la composición y va con la onda que ahora está pegando que es género urbano con cumbia argentina”, manifestó Flavia a través de un comunicado.

“Es distinto a lo que hacía antes, que era pop urbano. Estamos probando de todo un poco. Siento que va a rayar, que va a ser un hit y, con todo lo que se ha puesto del trabajo, que va a salir muy bien. El videoclip está muy sexy, mis amigas como Ale Barnechea me han ayudado a grabarlo y han formado parte”, añadió la cantante.

Cabe señalar que, desde su estreno en YouTube, el llamativo videoclip de la canción de Flavia Laos ha conseguido más de 100 mil reproducciones desde su estreno en el canal de YouTube de la artista peruana.

La canción “Ahora me llamas” fue producida por Aarón Marz, Perkins Chambergo; y mezclada y masterizada por Sherman en Colombia.