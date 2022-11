Su solo nombre ya contiene dos países y mucha música. Galería Brasil se llama, en referencia al muy querido recinto de Jesús María, asiduamente visitado por varias generaciones de melómanos. “Yo tenía una composición que se llamaba ‘Galerías Brasil’ y a los demás integrantes de la banda les gustó y pensaron que el grupo debía llamarse así. Lo dejamos en Galería Brasil para que sea más directo. Es un lugar al que todos hemos ido alguna vez a comprar discos, y que representa mucho a la sociedad urbana limeña”, explica Julio Flavio Maza, saxofonista miembro del conjunto.

El primer disco de Galería Brasil, “Carnaval en Lince”, acaba de ser publicado y también lleva implícito el aroma urbano. De hecho, el primer concierto de la agrupación fue en dicho distrito, en El Paradero, y todos de alguna manera están vinculados con el paisaje linceño.

Es la fusión musical peruano-brasileña lo que define a este cuarteto integrado por Maza en el saxofón, el pianista Pepe Céspedes, el contrabajista brasileño Felipe Mendoça y el percusionista Juan Francisco Chávez Cosamalón. Su propuesta se inscribe en la llamada samba jazz y exhibe una muy sugerente mezcla de ritmos internacionales que, sin embargo, se siente también muy local.

“Yo siento que la música brasileña siempre ha gustado aquí en el Perú. Usualmente en sus formas más populares, como la bossa nova. Pero las fusiones no se habían dado mucho. Que haya oportunidad de imprimir un sonido propio, con espacio para la improvisación, eso me parece que no se había hecho antes”, agrega Maza sobre la búsqueda de su proyecto.

Compuesto por nueve canciones que fueron cuajándose durante la pandemia, “Carnaval en Lince” de Galería Brasil ya circula por plataformas digitales y será presentado en vivo el próximo 23 de noviembre, con un concierto que tienen programado en el Cocodrilo Verde de Miraflores. La idea es ir dándose a conocer para luego planear una gira de presentaciones en más locales.

La formación de Galería Brasil: Julio Flavio Maza, Pepe Céspedes, Felipe Mendoça y Juan Francisco Chávez Cosamalón. (Foto: Galería Brasil)