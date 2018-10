Gian Marco revela cuál es la relación que tienen sus tres hijos con la música | VIDEO

Como parte de la gira promocional de su nuevo disco "Intuición", el cantautor peruano Gian Marco Zignago otorgó una entrevista a Bruno Pinasco, donde conversaron sobre su nuevo disco y la influencia musical que tiene su carrera en sus hijos.

La divertida entrevista con "Cinescape" permitió que Gian Marco hable de su nueva etapa musical y la mezcla de géneros que presentará en su nueva producción discográfica.

“Siempre intento reinventarme, este álbum me gusta mucho. Tiene 10 canciones y un bonus track en versión bachata del sencillo ‘Tú no te imaginas’, producido por Juan Luis Guerra…. Hay mucho pop en este disco, prevalece la forma de decir que es lo que el público me pide. Hay de todo”, contó Gian Marco.

Asimismo, Gian Marco Zignago también habló de la influencia musical que han adoptado sus hijos. Fabián y Abril han demostrado su talento en sus redes sociales, mientras que Nicole Zignago ya está próxima a lanzar su primer sencillo.

“Fabián tiene 15 años, mide 1.87 c.m., es un adolescente muy metido en el deporte, pero a la par de esto toca guitarra. Tiene una voz muy particular, muy grave y es barítono. No sé si será músico, pero le gusta”, señaló Gian Marco.

“Abril sí me sorprende muchísimo porque escribe un poco de canciones, toca el ukelele y canta muy bien. Estoy esperando que Nicole termine de estudiar, ella se gradúa en mayo, y viene con una carrera muy bonita. Fue firmada por una compañía de tiendas de ropa y me sorprendió mucho que la llamaran. Ella tiene mucha influencia con la gente”, agregó el intérprete nacional.

“Ella termina su carrera, y es muy probable que en 2019 ya tengamos el primer sencillo de Nicole. Es una profesional de la música”, aseguró Gian Marco Zignago.

Por otro lado, Gian Marco aseguró que desde que se mudó a España, ya hace casi cinco años, Bruno Pinasco todavía no lo ha visitado. Incluso para convencerlo le dijo que podría arreglarle una entrevista con la familia Kardashian.

“Vivo en Calabazas (residencia en Valladolid, España), cerca de las Kardashian, si quieres te puedo conseguir una entrevista con ellas”, dijo el cantante nacional.

“La vez pasada mi hijo Fabián estaba en la zona jugando con amigos y decidieron vender limonada, justo cuando están vendiendo pasan las Kardashian en su carro y ellas siempre filman todo lo que hacen; entonces, los chicos se alocaron. Estaban locos mirándoles las te… a las Kardashian”, agregó Gian Marco entre risas.