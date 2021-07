El Perú celebra este 28 de julio 200 años de su Independencia y han sido muchos los peruanos famosos que han usado sus redes sociales para dejar en evidencia su sentir por esta fecha especial. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Gian Marco Zignago.

El cantautor nacional rindió homenaje a nuestro país por su bicentenario y en su cuenta de Instagram compartió unos emotivos versos. “Te he escrito tantas canciones y en cada verso he intentado devolver lo que me has dado patria de mis emociones”, se lee inicialmente.

“Un compendio de ilusiones reposa sobre tu pueblo de rodillas en tu suelo mi boca te vuelve a besar desde la selva hasta el mar rojo y blanco es mi consuelo”, finaliza el texto, el cual acompañó de un video en el que realiza nua sentida interpretación de la canción “Hoy” mientras toca el charango.

El clip compartido por Gian Marco tiene cerca de 60,000 reproducciones y más de 450 comentarios, en los cuales sus fanáticos le dedicaron lindas palabras y destacaron todo el talento del músico peruano y lo llenaron de elogios.

“En estos 200 años, nadie mejor que tú para ser símbolo, voz y uno de los mejores representantes de nuestro país. Felices fiestas!!! Pelao #concariño”, “Después de Polo Campos, el Zambo Cavero y Chabuca (y en ese orden) solo tú querido Giani”, se lee también.

