Conforme a los criterios de Saber más

Gian Marco Zignago presentó su más reciente producción discográfica “Mandarina”, cuyo tema homónimo estrenó el 27 de mayo con un videoclip protagonizado por Maju Mantilla. El álbum está cargado de sentimiento y folclore con ritmos andinos, además de colaboraciones al lado de Diego Torres, Coti y Rozalén.

Para conocer mayores detalles de esta producción, el cantautor conversó vía Zoom con El Comercio y reveló el origen del peculiar título de su álbum, sus aspiraciones de cara a las nominaciones de los Latin Grammy y cuál es el balance de su carrera artística luego de 31 años desde su debut musical.

Asimismo, Gian Marco recordó su paso por programas de televisión peruanos como “La Voz Perú” y explicó porque no tuvo la mejor de las experiencias en dicho espacio. Por si fuera poco, a puerta de las próximas elecciones presidenciales en Perú, el cantautor nacional manifestó su punto de vista e invitó a la reflexión de todos los peruanos.

Para empezar, ¿Cuéntame cómo nace la idea de trabajar el álbum “Mandarina”?

A principios de 2020 saqué un tema titulado “Empezar de nuevo”, que tenía dos versiones, una conmigo solo y mi banda, y otra con Diego Torres. Habíamos hablado con el equipo para ver que hacer y pensaba sacar algunos sencillos para darle mantenimiento a mi carrera y seguir de la mano con lo que sucede en la industria. Sacamos el tema en febrero y en marzo empezó la pandemia.

Decidí grabar un álbum porque vengo de ese mundo, vengo del concepto, del lugar donde me gusta crear una determinada cantidad de canciones para después concebir un álbum y tocarlo. Llamé a Sebastián Krys, que es literalmente mi vecino, hablamos y listo.

¿Qué tan grande ha sido el reto de la producción en medio de la pandemia?

Ya hace algún tiempo los músicos en el mundo estamos acostumbrados a grabar remotamente, ya no es algo imposible, incluso sin pandemia se hace. Convocamos a una determinada cantidad de músicos, entre ellos Tony Levin, bajista de muchísimos discos como el último de John Lennon, y convocamos a gente que estaba como nosotros, en nada. Nos metimos al estudio a producir y nació este concepto de “Mandarina”.

Yo no soy folclorista como Manuelcha Prado o Hugo García Zárate, en mi caso soy un músico que le gusta poner ciertos colores de su música. En el disco hay distintas estaciones donde aparece el charango, el folclore de una manera subliminal. “Mandarina” no es un huayno, pero tiene los saxo del huaylas. Mi intención era esa, cómo poner lo mío en esto, me siento muy identificado con música de la sierra. Por alguna razón tengo una afinidad fuerte con la música andina.

El título es bastante llamativo, ¿Por qué “Mandarina”?

Se titula así por un tema colorido de la canción que dice la palabra mandarina, pero después me di cuenta de la metáfora. Literalmente, cuando comes una mandarina no sabes si va a tener pepa o no, si es ácida o dulce, las canciones son algo parecido. Cuando haces un disco te encuentras con eso. Es loco cuando pasan los años y nunca me imaginé que grabara tantos discos, tengo 16 discos y me encanta que sucedan estas cosas, reinventarme sin dejar de ser yo.

Hablando de reinventarte, ¿Pensaste en escribir o grabar música urbana?

Lo he intentado. En la búsqueda, uno se mete al estudio y experimenta. Mucha gente me decía: “oye, porque no experimentas un poco y vienes por acá, tal vez funciona”. Lo intenté muchas veces, pero no, no puedo pretender ponerme una peluca para cantar.

Es un disco bastante versátil, en “Mandarina” nos invitas a bailar, mientras que “Espejismo” o “No va a ser fácil” cuentan una historia de mayor reflexión, ¿Cómo describirías tú a este álbum?

Yo considero que tengo la posibilidad de expresarme, de poder hablar a través de mis canciones. “No va a ser fácil” es una canción que me remonta a los años 80s, no solo por el sonido, sino porque es una historia que me pasó cuando tenía 17 años. “Espejismo” es una de mis preferidas, tiene una parte de contemporáneo que luego se queda en una suerte de folclore y ese tipo de cosas tiene el disco. “Pasa” es una sorpresa, yo la llamaría una canción sugestiva, sexy, que apareció al último, junto con “Calma en mí”, que me conmueve mucho.

¿Por qué esta última canción te conmueve?

Hablar de religión en una canción es complicado, pero de espiritualidad no. Yo practico el Budismo Mahāyāna, mi madre me pasó la ley hace no mucho, y decía en el estudio: “necesito paz y calma”. Le dije a Dios: “Dame la posibilidad de hablar por la gente, de hablar por quienes están sin trabajo, quienes perdieron a un ser amado”. Así apareció la canción, cuando se la muestro a Sebastián, que es judío, y le digo: “le hice una canción a Dios”, y él me responde: “¿y él sabe?” (se ríe). Es un disco que tiene variedad, pero conserva mi esencia.

Este álbum, que nace de una mezcla de experiencias y reflexiones, se lanza en una fecha para postular a los Latin Grammy, ¿Cuál es tu expectativa?

Hoy, 28 de mayo, han salido todos. Ha salido Juanes, Diego Torres y no sé. Lo que te da un Latin Grammy, en mi caso, de los tres que gané y las 16 nominaciones, es exposición. Eso es lo que uno busca en tu música. Si me nominan o gano un Latin Grammy con este disco sería maravilloso porque es una oportunidad más para dar a conocer mi trabajo.

Es inevitable preguntarte por la polémica que se armó por lo que dijo Lucero durante su concierto virtual sobre la canción “Si me tenías”, a la que calificó de “malísima”, ¿Qué opinas al respecto?

(Se ríe) Yo vi el video, y conozco perfectamente a Lucero y Mijares, sé por qué lado viene ese comentario. Fue una broma. Está bien, sé que el poner en duda el comentario y causar polémica es normal, sucede y me ha pasado muchas veces, pero no (hay problema).

La historia es así. Yo grabé ‘Si me tenías’ en 2011, es una canción que escribí con Claudia Brant y Noel Schajris en 2008, mas o menos. La escribimos pensando en Luis Miguel, Alejandro Fernández, para ese lugar. Pasó el tiempo y la canción no se presentó en ningún lugar. En el trayecto, Mijares me busca para el repertorio de su nuevo disco, es más, tiene un disco que casi todas las canciones son mías. Me hice muy amigo de él, un día en el estudio escuchó ‘Si me tenías’ y dijo: “Yo la quiero grabar”. La graba y, claro, la coyuntura que estaba viviendo él era perfecta para que sucediera, aparte para que la gente comentara.

Es más, yo me he encontrado con Lucero en un par de eventos en México y nunca me ha tratado mal, pero claro, como están juntos en el en vivo, ella en broma lo dice. La gente se lo toma muy a pecho, pero una cosa es percibir y otra conocer.

¿Entonces no te ha molestado para nada su comentario?

No, tendría que estar yo con algún problema muy personal para enojarme por un comentario así. Ya estamos grandes, ya tengo 50 años, ya la vida se vive diferente. No es como cuando tienes 25 y eres un fosforito. Las cosas las ves con más calma.

Este disco llega en el marco de tus 31 años de carrera artística, ¿Cuál sería el balance y la evolución musical de Gian Marco desde sus inicios hasta la actualidad?

Siempre quise ser un artista longevo, creo haber crecido con el tiempo, con cada disco. Creo que, musicalmente hablando, lo he hecho bien, mi carrera la he manejado muy bien y he construido una carrera donde mis canciones han dejado huella en mucha gente. Cuando retrocedo y escucho “Parte de este juego”, “Domitila”, “Canción de amor” y me remonto a discos antiguos digo: “Wow, no he parado”. Me siento muy contento y nunca me dejé subestimar por nada. Yo quería ser músico y lo logré. Después llegó la etapa de escribir para otros, pero no he dejado mi carrera. Yo siento que he trascendido mi propia historia, yo sigo creciendo y dando lo mejor de mí.

Dentro de tus proyectos musicales estuvo el lanzamiento de una canción dedicada al club Universitario de Deportes, ¿Cómo te sentiste con este tema?

La canción “Grita el pecho” la lanzaron en la presentación de la ‘U’. No ha salido en plataformas, pero es un temón. Es como una marinera, recuerdo mucho a mi padre en la canción. Mi sueño es poder cantarla en un clásico o en el camerino antes de un partido.

Latina revivió el formato “La Voz Perú”, tu fuiste jurado del programa, ¿Te llamaron para regresar?

No. Yo ya experimenté la televisión, le tengo un gran cariño por lo que hizo conmigo en “Campaneando”, me acercó mucho a la gente. Luego hice “La Voz”, pero debo confesar que no la pasé bien.

¿Por qué dices que no la pasaste bien?

Ojo, no por el programa, ni la gente de producción. Digo que yo no la pasé bien porque me sorprendía como la gente votaba. Creo que mi personalidad y mi forma de ser me jugó una mala pasada. A veces cuando eres extremadamente sincero la gente no acepta lo que dices. En muchas ocasiones fui muy duro, bueno, porque esta carrera es así. A mi me encantan estos programas porque hay gente muy talentosa, pero cuando eres un gran talento tienes que tener un equipo de trabajo. Dios quiera que el ganador de esta nueva versión tenga la posibilidad de tener una carrera. Yo, ahorita en la televisión, no encajo.

El Ministerio de Cultura en Perú anunció que realizará un concierto piloto que marcará la pauta del regreso a los shows en vivo con público y protocolos, ¿Qué opinas al respecto?

Me parece muy importante porque creo que se está haciendo con responsabilidad y vale la pena hacerlo para que no haya márgenes de errores. En España, Argentina, México ya existen algunas alternativas para el desarrollo del arte. No conozco a fondo la noticia, pero en mi caso y el de muchos músicos hace un año y medio no giramos, esto ayuda a que la industria pueda moverse otra vez.

Por otro lado, estamos a puertas de nuevas elecciones presidenciales en el país, ¿Qué opinas al respecto?

Te confieso que siempre me da miedo lo que voy a decir porque soy muy honesto. Yo no tengo el poder de convencer a nadie ni decirle que voten por una persona, pero si tengo el poder de decirle a la gente que, más allá de la coyuntura política, vivimos en un país donde sabemos reconocer ciertas virtudes, pero no sabemos reconocernos y reflejar nuestros defectos porque no los queremos ver. Está lindo ser “marca Perú”, el ceviche, el pisco, la camiseta, la mejor barra del Mundial. Ya, te sientes orgulloso de ser peruano, pero ¿te sientes orgulloso de ser un buen ciudadano?

Considero que el sistema político, la coyuntura que vivimos nos frustra de tal manera que no permite escucharnos y aparecen estas situaciones de caos en las que estamos envueltos ahora. Yo creo que esto nos puede llevar a la reflexión más que a la histeria colectiva. Estamos constantemente separados. Te puedo contar mil cosas que he pasado, tengo mis puntos de vista de los candidatos, pero considero que, desde mi trinchera, prefiero hablar de lo que como peruanos podemos construir y no a quien debemos destruir. Lo único que deseo para mi país es la posibilidad de vivir en libertad, trabajar en libertad y que la gente sea genuinamente feliz.

VIDEO RECOMENDADO

“La casa de papel” ya tiene fecha de estreno de su quinta temporada

Mediante un video Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de “La casa de papel”, la cual se dividiría en dos partes una que saldrá el 3 de septiembre y la segunda el 3 de diciembre del presente año. (Fuente: Netflix)