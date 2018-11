La cantante estadounidense Ariana Grande protagonizará el videoclip de su nuevo tema "Thank U, Next", donde se convertirá en Regina George, la villana de la comedia adolescente "Chicas pesadas" ("Mean Girls" en su título original).

Luego de publicar diversas fotografías adelantando su vestuario y apariencia en la producción, la cantante compartió un pequeño video donde se pueden apreciar detalles de su nuevo trabajo.

En Instagram, la intérprete de "God is Woman" mostró el cip en el que parodia la clásica escena "Who’s Regina George" junto a Troye Sivan, Gabi DeMartino, Jonathan Bennet y Stefanie Drummond.

El teaser no presenta música, sino que los actores mencionados se refieren a Grande como si ella fuera Regina George.

"Ariana rompió un compromiso, así que encontré un hombre que me hizo una proposición y rompí mi promesa", dice Stefanie Drummond, quien también repitió su papel original de "Chicas Pesadas" para el videoclip musical.

Cabe señalar que en "Thank U, Next", Ariana Grande menciona al rapero Mac Miller y al comediante de "Saturday Night Live" Pete Davidson, quien hasta hace poco fue su prometido.