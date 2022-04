Jaze ganó junto a Papo MC como la mejor pareja de improvisadores en la segunda fecha del God Level All Stars en Chile, pero este nuevo triunfo en su carrera no es el límite para el rapero peruano y alista nuevos retos en su carrera, pese a no ser parte de la FMS Internacional 2022, competencia que se realizará en mayo.

En conversación con este medio, el freestyler nacional adelantó que tiene planeado viajar a Argentina para estudiar producción. Además, Jaze habló por primera vez de su más grande inspiración: su madre.

¿Qué ha significado triunfar en el God Level All Stars para tu carrera?

Me ha puesto muy feliz porque hemos ganado rapeando como queríamos. Haciendo freestyle e improvisando a nuestra manera y siempre es bonito poder conseguir algún premio, aunque para mí nunca fue lo más importante y mucho menos ahora, pero igual es lindo y sobre todo para la gente que me sigue de corazón.

Tu pareja para el God Level All Stars era Zasko Master. ¿Por qué el cambio?

Hubo un tema de la coordinación con él y al final por un tema de organización no se pudo, pero igual queda pendiente. Todo bien con él.

¿Qué tal fue improvisar con Papo MC, el reemplazo de Zasko Master?

Hicimos mucho freestyle con Papo. Fue increíble improvisar con él, pero más que solo competir, el poder compartir en la previa, en el backstage e improvisar fue lo que más disfruté de este viaje (en Chile). Considero que lo más chévere fue sentir el freestyle con un amigo como él, a tener que competir.

Ya no falta para la primera jornada de la FMS Internacional 2022. ¿Qué expectativas tienes?

Me enteré que yo no voy a participar porque solo son los 4 primeros del Perú y yo pensé que eran los 5, pero bueno. Más o menos me imagino quiénes estarán y será increíble. Sé que está yendo Jota, Nekroos, Stick y Vijay Kesh (de Perú). Con ellos estamos más que representados y sé que la van a romper.

¿A quién admiras de la competencia de la FMS Internacional 2022?

La verdad, me gusta mucho lo que hace Jota, Nekroos, Stick y Papo. No estoy muy seguro de quiénes están yendo (representantes de otro país), pero creo que todos los freestylers tienen algo especial. Yo voy más por lo que hace Jota, Nekroos y Papo.

¿Es verdad que tienes intenciones de vivir en Argentina?

Sí, de hecho ya se está trabajando para poder hacer la mudanza y todo. Esto sería el próximo año y con calma porque todavía no está 100% definido, pero sí un 90%.

Vemos que eres imagen de prestigiosas marcas como Puma. ¿Eres consciente de la carga que hay detrás de ello?

Estoy agradecido de tener gente que me apoya. De hecho trabajo con Puma hace mucho tiempo y cuando recién empezaba a salir, ellos confiaron en mí. Hasta ahora somos un equipo y de hecho estoy muy agradecido con ellos y de todas las marcas que me apoyan. Soy consciente de que la palabra “imagen” implica muchas cosas.

¿Consideras que eres ejemplo para otros jóvenes?

Yo me imagino que sí soy un ejemplo para muchos jóvenes y no solo yo, sino la mayoría de los artistas que salen adelante y que confían en el proyecto de los freestylers. Creo que la idea es ser uno mismo, aunque por ahí puedan haber muchas cosas mías que no necesariamente sean un ejemplo, pero trato de mantener mi esencia y eso es algo que trato de impulsar en los demás. Siempre lo mejor es ser uno mismo y hacer las cosas por ti, lo que a ti te haga feliz y te llena el alma.

En el rubro de la música en general. ¿Cuál es tu meta artística?

De hecho, yo tenía el sueño de poder tocar y sacar un disco, eso ya se logró. Las idea es poder establecerme y hacer crecer mi público, donde pueda hacer la música que yo quiero, pero sobre todo estar tranquilo, ser feliz y ser real con el mensaje que quiero transmitir. Siento que estoy disfrutando del proceso. Finalmente, esto será un largo camino.

A puertas de recibir el Día de la madre y tras el lanzamiento de tu canción “No le mienta a mamá”. ¿Qué tanto te apoyó tu madre en tu carrera?

Sin duda, mi mamá ha sido la persona más importante para mi crecimiento personal. Ella siempre me apoyó en todo lo que hice y eso ha sido fundamental para mí porque siempre sentí su respaldo en los momentos más duros. Mi mamá siempre confió y siempre me dijo que confíe en mí porque tenía el talento y la capacidad para hacer lo que yo me propusiera, pero siempre que tuviera que ver con el arte porque para lo demás dejo bastante qué desear. Siempre recibí el apoyo de ella y el de mi papá.

¿Tienes planeado estudiar una carrera al paralelo?

Estuve estudiando Música en la Universidad Católica y por problemas de tiempo y la cantidad de viajes que tenía no pude continuar. Yo estudié Ejecución Musical y de ahí cambié a Composición, pero no me encantaba cómo se enseñaba la carrera en sí. No por un tema de que enseñaban mal, sino que yo tengo otros intereses de lo que busco en la enseñanza y creo que la composición es complicado de enseñar, es como enseñar freestyle. Una cosa en enseñar la técnica, pero creo que al final se trata de libertad y es algo muy personal.

¿Y qué te gustaría aprender finalmente?

Me gustaría aprender a producir. Yo produzco mi música, pero siempre necesito la ayuda de un productor para grabar la mezcla y hay muchas cosas que son importantes que yo no sé, y son fundamentales para una buena producción. Entonces quiero fortalecer eso para que mi música salga tal y cual yo quiero. Mi plan es estudiar en Argentina.

¿Cómo te ves a los 30 años?

Espero que feliz y al lado de las personas que estuvieron siempre conmigo. Centrado en mis cosas o por ahí que me caso y empiezo una nueva familia. Siempre me es complicado esas preguntas, pero en este momento, yo me veo así a los 30.