John Kelvin ha sorprendido a todos pues acaba de anunciar el lanzamiento de “Amor en prisión”, su nuevo tema tras salir de la cárcel gracias a una polémica resolución que le otorgó libertad a pesar de haber sido condenado a 21 años de prisión por agresión física y violencia sexual contra su esposa Dalia Durán.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un pequeño adelanto de la letra de este tema, que trata de un romance que se originó tras las rejas de un establecimiento penitenciario y que estaría dedicado a Alejandra Acha, la joven que sería su actual pareja.

“Ella llegó en el momento en que todos se apartaban, en el momento es que todos me juzgaban, en el momento que nadie me creía. Ella llegó en el momento más oscuro de mi vida, donde todo era llanto y no alegría, y a pesar de eso, ella entró en mi vida. Amor en prisión”, se escucha interpreta a Kelvin.

¿Quién es Alejandra Acha?

Alejandra Acha es una joven modelo, anfitriona y dueña de una licorería. Ha estudiado la carrera de Aviación Comercial, pero también es asesora legal, y justamente habría conocido a John Kelvin porque trabaja con el abogado que se encargó de su defensa.

De acuerdo a su versión, conoció al cantante de cumbia hace cuatro meses, cuando este ya se encontraba en la cárcel. Fue en ese momento que empezó a orientarlo en sus temas legales; sin embargo, no ha confirmado si entre ellos existe una relación amorosa.

Su nombre salió a la luz tras estar presente en la audiencia virtual del cumbiambero, donde discutió con Dalia Durán quien aseguró que era “la amante” de Kelvin y que lo conocía desde hace varios años, incluso indicó que se mandaban mensajes mientras ella estaba embarazada.