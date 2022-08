El reguetonero Justin Quiles triunfa con su actual gira en España, un país que le “encanta” y en el que ha anunciado fecha para “Fuego Forestal”, un nuevo single que irrumpirá en el mercado el próximo 25 de agosto.

El cantante, autor de éxitos como “Loco”, “Colorín Colorado” y “Porfa”, dijo a Efe que además de ese sencillo, que será antesala de un nuevo álbum, sorprenderá con colaboraciones junto a grandes artistas internacionales.

De momento su tema más reciente, “AEIOU”, suena en todas las plataformas digitales, aunque sin la acogida que él mismo esperaba: “Pensé que esta nueva canción iba a tener más boom, que sería más explosiva, pero mis canciones son así, tardan siempre en pegar”, señaló al respecto.

Sobre el citado e inminente “Fuego Forestal”, explicó que trae ritmo de reguetón clásico y que, en realidad, habla de la persona a la que dedica la canción, para la que ya tiene preparado el videoclip que la acompañará.

“También tengo una colaboración con un artista mexicano, Karim León, que es como música regional de allí, un tono diferente”, desveló el músico nacido en 1990 en Bridgeport (Connecticut, EEUU), pero criado en Puerto Rico,

Los números y las visualizaciones de sus videoclips -más de 200 millones solo el de “Loco”- prueban que es uno de los artistas actuales más reconocidos del género urbano, pero la imagen que muestra con sus cadenas de oro y sus gafas de marca de lujo se contrapone con la naturalidad y humildad de su trato cercano.

“Mi madre dedicó su vida a nosotros. Teníamos pocos recursos pero así es la vida, da muchas vueltas. Por eso nunca puedes subestimar a nadie, ni mirar por encima del hombro, nunca sabes en qué posición va a estar en unos años”, dijo.

Quiles se encuentra actualmente en la recta final de una gira por más de 20 ciudades españolas como parte de “La Última Promesa Tour”, que tras su paso por la turística Marbella (Málaga, sur) lo llevará el 13 a Nigrán (Pontevedra, noroeste) y después a la isla de Gran Canaria, en donde cierra recorrido el 14 de agosto.

“Me encanta España, no podría quedarme con una ciudad, pero si tuviera que elegir una para vivir, me quedaría con Madrid, porque me gustan las ciudades grandes”, señaló.