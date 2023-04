“Off The Soundboard: Poughkeepsie, Nueva York, 1984″

La icónica banda de rock Kiss reedito y lanzó su álbum “Off The Soundboard: Poughkeepsie, Nueva York, 1984″ como parte de la serie de grabaciones en vivo que han estado publicando como parte de su serie de discos Off The Soundboard. Este disco es la única grabación conocida donde Mark St. John tocó junto a la banda antes del ingreso de Bruce Kulick en la guitarra

