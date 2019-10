We the Lion, la banda peruana de Indie folk integrada por Alonso Briceño, Luis Buckley y Pail Schabauer, fue confirmada como parte del line up de la edición 2020 del Lollapalooza Chile que se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo del próximo año.

Así fue anunciado en la cuenta oficial de Facebook del popular festival de música, que celebrará su décimo aniversario con un cartel de artistas encabezado por Guns N’ Roses, The Strokes y Travis Scott, quienes se presentarán en el Parque O’Higgins, ubicado en la ciudad de Santiago.

Por su parte, We The Lion compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales. “#LOLLAPALOOZA2020, ¡ALLÁ VAMOS! Es un honor ser la primera banda peruana en tocar en el festival más grande de Latinoamérica”, se lee junto a una imagen del afiche de las bandas que llegarán al evento.

Serán más de 100 los artistas que se presentarán durante los tres días que durará el Lollapalooza Chile 2020, entre los que figuran -además de los ya mencionados- Lana del Rey, quien regresa tras su presentación en 2018, y Gwen Stefani, que debuta en este mega evento.

Vampire Weekend, James Blake, Cage the Elephant, The Lumineers, A Day to Remember, LP, Rita Ora, Jaden Smith, Mala Rodríguez y Miranda! también estarán presentes, mientras que por los chilenos destacan figuras como Cami, Pánico, Beto Cuevas, Princesa Alba, entre otros.