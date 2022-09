El cantante y multi-instumentalista hawaiano Mike Love confirmó su primer concierto en Perú como parte de su gira “South American Tour”. El show se realizará el próximo 20 de octubre en el Sargento Pimienta de Barranco.

El también compositor llegará a nuestro país tras el éxito obtenido con su segundo álbum “Jah Will Never Leave I Alone”, que alcanzó el número 3 en la lista de reggae de Billboard. Mike Love ofrecerá al público lo mejor de su repertorio con temas como “Permant Holiday”, “These Are My Roots”, “Human Race”, “Peace” y más.

Según anunció el cantante hawaiano, llegará con una propuesta de “reggae revolucionario”, tratando temas como el positivismo y espiritualidad que promueve como parte de su estilo de vida. Y es que el artista es un activista social, protector de los animales y defensor de los derechos ambientales.

“La música revolucionaria puede parecer difícil en estos tiempos, pero eso no quiere decir que la revolución no está siendo gestada. A través de mi música quiero fomentar la educación y la unión y que la personas vivan con libertad buscando hacer el bien en todo lo que hagan”, contó Mike Love a través de un comunicado.

Como parte del show, habrá una exclusiva barra de alimentos orgánicos, así como un bar especial con alternativas para los asistentes. Asimismo, habrá reconocidos artistas nacionales como invitados, quienes serán anunciados por la organización próximamente.

Mike Love llegará a Lima para su concierto en el Sargento Pimienta de Barranco el próximo 20 de octubre. Las entradas para su show pueden adquirirse a través de Joinnus y la primera etapa de pre-venta se encuentra disponible hasta el 30 de septiembre a S/100.