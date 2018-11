MTV EMA 2018: así fue la festiva presentación de Jason Derulo y David Guetta

Jason Derulo y David Guetta, dos de las figuras más rutilantes de la música mundial, realizaron una espectacular presentación en los MTV EMA 2018 que se realizó el domingo en Bilbao, España.



Derulo inició la presentación cantando ópera, y luego dio pase a su compañero DJ para iniciar la fiesta. Llena de glamour y baile, la performance de "Goodbye" que incluyó estribillos en español fue sellada por la favorita del hip hop, Nicki Minaj.

Jason Derulo, Nicki Minaj & David Guetta performing their single “Goodbye” at the #MTVEMA’s tonight. pic.twitter.com/1UOPh4lAxp — The Pop Hub 👄 (@ThePopHub) 4 de noviembre de 2018

Como se recuerda, Derulo dio el salto a la fama en el 2009 con su tema "Whatcha Say", que vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. "Want to want me", "Stupid love" y "Trumpets", son otros de sus temas que le dieron fama mundial.



Por su parte, el DJ y productor discográfico francés David Guetta es autor de temas de éxito mundial y se ha venido presentando en los más grandes eventos internacionales, como la clausura del Mundial Rusia 2018.