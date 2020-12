Hasta las aves deben haberse confundido alguna vez al oírla cantar. Quizás deben haber perseguido en su vuelo a esa compañera que imaginaban extraviada. Deben haberla buscado sin éxito en el trino imposible que Yma Súmac emitía cada vez que entraba en estado de autohipnosis artística y emitía su canto, hipnotizando también a su público. Así, se convirtió en milagro musical absoluto del siglo XX. A pesar de que el Perú de los años 40 no la entendió, supo pasear su talento por el mundo y convertirse en una de las intérpretes más originales de la historia.

Hoy, un nuevo sello discográfico rescata su leyenda para iniciar su trabajo de reivindicación de las grandes figuras femeninas de la música latinoamericana. Ellas Rugen Records, nombre poderoso, será el que llevará este sello especializado, creado por Jalo Núñez del Prado, reconocido por su labor en Plastilina records y Discos Horóscopo, quien llama a la artista nacional “pionera en la expansión de la música latina en el mundo”.

“Desde muchos años atrás, mucho antes de que lanzara el homenaje iberoamericano a Jeanette con mi “alma mater” Plastilina Records, siempre he tenido la fascinación tanto por las vocalistas femeninas, como por los “Girl Groups” de los años 60″, nos cuenta el productor sobre el origen de este nuevo sello discográfico, en el que viene trabajando desde hace más de dos años. Está totalmente enfocado en rescatar a las grandes voces femeninas del continente, difundiendo, rescatando y relanzando sus álbumes más emblemáticos para que encuentren un nuevo público dispuesto a admirarlas.

Pero la labor no ha estado libre de problemas. “La mayor dificultad ha sido la actitud obstruccionista de las disqueras multinacionales, que no tienen pensado publicar a estas artistas en este tipo de ediciones porque les genera utilidades irrisorias para su desbordante estándar de ventas”, nos dice Núñez del Prado. “Por otro lado, no esperábamos una pandemia de por medio y su devastador impacto en la industria cultural. A pesar de todo eso, decidimos sacar el proyecto adelante”.

Un proyecto que además, a decir del productor, no tiene igual. “En realidad no me inspiré en ninguna disquera de corte similar, ya que según mis investigaciones, no existe alguna. Simplemente, me dejé llevar por ese “romanticismo” que tengo con respetar las líneas editoriales, el de darle un estilo único, una personalidad y coherencia a los proyectos artísticos”, asegura.

Divas latinas

El álbum que inicia su labor es Legend of the Sun Virgin, lanzado originalmente por Yma Súmac con Capitol Records en 1952. Es el segundo LP en la discografía de la artista. Su sonido, según algunos críticos de la época, “nos aproximaba a un ritual inca”. Aunque la frase puede ser más marketera que cierta, eso no le quita ningún mérito a un trabajo que encierra ingenio y misticismo por igual, abarcando una amplia diversidad de géneros musicales potenciados por su voz imposible. El álbum tiene música de Moisés Vivanco, entonces esposo de la cantante peruana, y cuenta con la participación del legendario Les Baxter –notorio impulsor del subgénero conocido como “exótica”- como productor. Para esta edición se le ha diseñado una nueva portada.

Núñez del Prado aclara, además, que se ha hecho especial énfasis en la remasterización, preparación de textos informativos y hallazgo de fotos inéditas de su archivo personal que se han incluido en la primera edición limitada de 150 copias en vinilo de color que está ya a la venta a través de sus redes sociales.

“Siempre sentí una admiración muy especial por todo ese híbrido de frescura, encanto y, sobre todo, romanticismo que transmitían las artistas femeninas”, cuenta Núñez del Prado. “Allá por el 2016, cuando ya radicaba en Madrid, empecé a indagar mucho más a fondo sobre el rol femenino, pero esta vez en el ámbito latinoamericano. Me encontré con historias fascinantes de mujeres sobresalientes en cada rincón del continente. Así es como, en el 2018, empecé a armar el proyecto Ellas Rugen Records convocando a melómanas y especialistas de cada país de la región para armar una selección de artistas femeninas basándonos en la trascendencia y, sobre todo, en la calidad artística de sus obras”.

Una de las convocadas fue la historiadora Carmen McEvoy, quien prepara una biografía de la cantante, descendiente declarada de Atahualpa. “Luego de ya haber hecho una preselección de artistas y habiendo elegido a Yma Súmac para representar al Perú en este proyecto, en una de mis reuniones con el agregado cultural de la embajada de Perú en España me comentaron sobre el trabajo que Carmen McEvoy estaba realizando. No esperé ni un día para contactarla e invitarla al proyecto. Le propuse realizar los liner notes de la publicación”, cuenta el productor.

Por si a estas alturas ya se están preguntando qué otros nombres podremos esperar que integren el catálogo de Ellas Rugen, Núñez del Prado nos confirma que, en representación de nuestro país, además de Yma, se ha elegido a Lucha Reyes, “La morena de oro del Perú”, fallecida en Lima en 1973, un 31 de octubre, cuyo legado vocal, sin embargo, sigue impactando.

También serán parte de Ellas Rugen artistas como Olga Guillot (Cuba), recordada como “La reina del bolero”. Su talento, el sentimiento y la calidad de sus interpretaciones, la llevaron a conquistar Latinoamérica, Estados Unidos y Europa en una carrera que se extendió por siete décadas. Otra edición inminente es la del trabajo de Estelita Del Llano (Venezuela), mezzosoprano que extiende su carrera desde inicios de los años 60 hasta hoy. Es considerada, sin ninguna duda, como una de las grandes voces de la historia de su país. En representación de México estará la cantante María Victoria Cervantes, quien a sus 87 años es una de las últimas sobrevivientes de la Época de Oro del cine mexicano y, además de su trabajo discográfico, tiene una larga carrera como actriz en cine y televisión. Finalmente, Núñez del Prado confirma que Ecuador también estará pronto representado en el catálogo de Ellas Rugen, gracias a Las Tres Marías, un trío de hermanas que durante seis décadas reivindicaron el arte afrolatino gracias a su habilidad para cantar y para reproducir sonidos de trompetas, tambores y cornetas a capela o ayudadas por frutas, hojas, cueros, calabazas, raíces o troncos.

Toda una variedad de estilos, ritmos, voces y talentos femeninos que son también las formas en que ellas le dicen al mundo cómo es Latinoamérica. A escucharlas.

