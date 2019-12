Shawn Mendes derrochó carisma y entrega durante el show de casi 2 horas que ofreció este sábado en el Jockey Club del Perú. Más de 15 mil personas -la mayoría de ellas niñas y adolescentes- llegaron desde muy tempranas horas al recinto surcano para el que fue el debut del canadiense en el Perú.

Al ingresar, los asistentes al concierto recibieron unas pulseras led que cambiaban de color de acuerdo a las canciones. Y es que la parte visual del show tuvo especial cuidado en esta gira. Otra muestra de ello fue una rosa luminosa gigante que se mantuvo suspendida entre dos de las zonas en las que se dividió al público.

Este detalle respondió a que “Shawn Mendes”, nombre del más reciente disco del canadiense, lleva el diseño de un collage de rosas sobre el rostro del compositor de 21 años. Y precisamente por ello, en la pantalla gigante puesta sobre el escenario, que tenía la forma de una luna llena, su imagen se dibujó entre pétalos para anunciar su ingreso a escena.

“Lost in Japan” fue el tema que abrió el espectáculo, y con el que el artista empezó a hacer gala de los ‘falsettos’ que lo han vuelto tan famoso. Continuó con otros éxitos recientes como “There’s Nothing Holdin’ Me Back” y “Nervous”. Aunque también se dio tiempo para recordar una de sus primeras composiciones: “Life of the Party”, de las que en el lejano 2014 le permitieron hacer carrera musical.

Pasando de la guitarra eléctrica, a la acústica, así como al piano y sin necesidad de cambiar de vestuario -siempre el jean negro, las botas y una camisa marrón con bordados- Shawn tocó canciones de los tres discos que tiene publicados. “If I Can’t Have You”, de su más reciente trabajo, fue una de las más coreadas, así como “In My Blood” con la que finalmente se despidió.

Con este show en Lima, Shawn Mendes cerró la que fue su primera gira oficial en América del Sur y que incluyó shows en Chile, Argentina y Brasil. Países en donde miles de adolescentes lo recordarán como uno de los primeros grandes conciertos de sus vidas.