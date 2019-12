Shawn Mendes ofrecerá este sábado el que será uno de los últimos shows internacionales en Lima del ya saliente 2019. Además, será en el Perú que el artista se despedirá de América del Sur para luego partir a México y allí finalizar el tour que comenzó en marzo.

El cantante ya está acostumbrado a desatar la histeria en los escenarios en los que se presenta. Y el Jockey Club no será la excepción. De momento, el show ya es ‘sold out’ y se espera la presencia de más de 16 mil fans. Si tú ya tienes tu boleto para el espectáculo, ten en cuenta estas recomendaciones:

1. Las puertas para el show se abrirán a las 6 p.m. Shawn Mendes empezará su performance a las 9 p.m.:

Horarios para Shawn Mendes.

2. El ingreso al Jockey Club será únicamente por la puerta 4 de la Av. El Derby. Estos son los tiempos estimados de traslado:

Accesos para el show de Shawn Mendes.

Y estas son las rutas de acceso habilitadas:

Rutas de acceso para Shawn Mendes.

3. Entre los objetos prohibidos se encuentran las mochilas. La organización recomienda llevar canguros o carteras pequeñas:

Recomendaciones para el show de Shawn Mendes.

Estos son los otros objetos que no se podrán ingresar al Jockey:

Recomendaciones para el show de Shawn Mendes.

EL DATO

"Shawn Mendes: The Tour” empezó el 7 de marzo en Europa y se extenderá hasta fines de año con más de 70 fechas que incluyen a países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Chile y, por supuesto, el Perú. El músico ha prometido un show inolvidable en cada ciudad que visitará. Entre las canciones que se espera sean parte del setlist destacan: “Nervous”, “Treat You Better” y “In My Blood”.