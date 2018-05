Conocida como una de las voces más destacadas de "Yo Soy", reality de Latina donde dio vida a la leyenda del rock Janis Joplin, Daniela Zambrano imprime su primer trabajo de nombre propio con "Amarme más", sencillo de adelanto de un álbum que editará próximamente, y que presentará el sábado 2 de junio en un especial concierto en el Rock And Pez de Miraflores.

"Desde pequeña soñaba con ese momento. Se dice que un disco es un primer hijo. No soy mamá, pero pienso que dicha comparación se debe a que nace de uno mismo, que al tenerlo en las manos, la dicha que se siente es enorme, te abrazan olas inmensas de amor y una gran sensación de orgullo", comentó emocionada Daniela en nota de prensa.

Tras sus incursiones en TV y shows musicales, Daniela empezó a componer y reunir un equipo de trabajo, comandado por el productor Gonzalo Landazuri, con quien moldeó temas que cruzan el pop rock junto a la potente voz de Zambrano, además de un sonido que la diferenciará del estilo con el que el público la conoció.

"Amarme más" es el primer sencillo que Zambrano presenta a través de un videoclip grabado a modo de historia de Instagram. La canción habla del maltrato psicológico contra la mujer, tema de coyuntura en el Perú, donde la artista habla de relaciones tóxicas, el rechazo y, sobre todo, el amor propio, basada en una historia real.

"Es una catarsis de lo que he visto y alguna vez he pasado. Quiero ser voz de quienes quieren escapar de una realidad que no merecen, y me siento en el deber de decirles que nunca se callen. Busco reforzar la idea de que todo parte del amor propio. Como se dice, no puedes amar si primero no te amas a ti mismo. Muchas canciones hablan de amor hacia otras personas, pocas te recuerdan que te ames, y que en primer lugar está tu integridad", compartió la artista.

Daniela Zambrano en concierto

Sábado 2 de junio

Rock And Pez de Miraflores