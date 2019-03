YouTube: Louis Tomlinson, ex One Direction, lanza su nueva canción "Two of us" | VIDEO

Louis Tomlinson, ex integrante de la agrupación juvenil One DIrection, lanzó "Two of us", su primer tema del 2019, el cual estaría dedicado a su madre, quien falleció en diciembre del 2016.

A través de su cuenta oficial de YouTube, Louis Tomlinson, de 27 años, compartió el lyric video de su nuevo sencillo, el cual en su primera hora ha superado largamente las 100,000 visualizaciones.

►Louis Tomlinson pone en venta su mansión de California

►Harry Styles cumple 25 años: su increíble transformación desde One Direction



La letra de la canción habla sobre la pérdida de un ser querido, al que el autor recuerda con mucho cariño y promete hacer que se sienta orgulloso.

"Nunca sabrás cuánto te extraño. El día en que te tomaron, ojalá hubiera sido yo", es parte de la letra del nuevo tema de Louis Tomlinson.

Louis Tomlinson - "Two of Us". (Fuente: YouTube)

En su cuenta de Instagram, el ex integrante de One Direction, compartió un pequeño fragmento del lyric video junto a un mensaje dirigido a sus más de 13 millones de seguidores.

"Muy feliz de compartir mi nueva canción con ustedes, chicos. ‘Two of us’ está afuera ahora", escribió Louis Tomlinson como leyenda de su publicación en Instagram.

Cabe señalar que Louis Tomlinson es el único ex miembro de One Direction que todavía no ha lanzado un disco como solista, pero solo es cuestión de tiempo. A finales de 2018, el músico anunció que su nuevo álbum se estrenará este 2019.