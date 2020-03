"Cómo crecen los árboles": la nueva obra de Eduardo Adrianzén

ENRIQUE PLANAS

Dante es un joven estudiante de gastronomía. En su vida, los ingredientes parecen ser los correctos y su madre está orgullosa por ello. Sin embargo, la aparición de un hombre que afirma ser su padre parece salarlo todo: se trata de un ex militar, prófugo de la justicia, buscado por arrasar a toda una comunidad campesina ayacuchana en 1991.

En “Cómo crecen los árboles”, el dramaturgo Eduardo Adrianzén extrapola en un drama familiar los temas aún no resueltos de nuestro pasado reciente, los años de la guerra interna. La suya es una reivindicación del teatro de tesis, aquel que muestra los problemas sociales para que el espectador reflexione a partir de las ideas que la obra presenta. “Quiero escapar de lo light. El teatro es aún un reducto para hacer este tipo de introspección”, enfatiza el dramaturgo.

En la obra que se estrena esta semana en el auditorio del MALI, Adrianzén propone una muy interesante confrontación entre dos generaciones. Aquella que sufrió en las décadas del ochenta y noventa la violencia y la generación siguiente, los hijos del ‘boom’ económico. “Lo que pasa ahora en el Perú tiene que ver con aquellas cosas no resueltas en mi generación”, explica Adrianzén. “Este país prefiere llorar con películas sobre la Segunda Guerra Mundial que conmoverse por lo que sucedió en el pueblo de Putis. Y no entiendo por qué eso no se explota hoy en el teatro. Quizás se cree que obras así espanten al público. Por el contrario, yo veo un potencial impresionante en estas historias”, afirma.

Los jóvenes conservadores

En “Cómo crecen los árboles”, Adrianzén muestra también las actuales pesadillas de la generación actual, bombardeada por mensajes que alimentan la obsesión por el éxito. Literalmente, uno de esos sueños se muestra en escena, como una performance salida de algún ‘reality’ de competencia. “Programas como ‘Combate’ o ‘Esto es guerra’ son producto de la ideología actual. Ellos venden un show de competitividad, y ese es el mensaje que ahora se consume”, dice.

Por eso el autor retrata a los jóvenes de alrededor de 25 años como sujetos mucho más conservadores que sus padres: “Ellos aparentemente tienen la vida resuelta. Son hijos de la prosperidad, de la estabilidad económica. Sus problemas parecen menores si los comparamos con los que enfrentamos nosotros. Ojalá que la estabilidad económica que vive el país nos dure mucho tiempo, porque los chicos de hoy enloquecerían si pasaran las crisis que conocimos nosotros. Ellos no tienen la capacidad de resiliencia para sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas. Eso lo veo en todos los ámbitos: una cultura del desperdicio, de no ahorro, del gasto, de la despreocupación. Por eso no tienen conflictos. Los jóvenes de hoy no se angustian por conseguir un trabajo, como lo hacíamos nosotros. Ellos buscan ubicarse en el mundo, ser líderes en algo, ganar dinero”, añade Adrianzén.

Integran el elenco Emanuel Soriano, Denise Arregui, Carlos Mesta, Gonzalo Molina, Camila Zavala y Sylvia Majo.

MÁS INFORMACIÓN Lugar: Auditorio AFP Integra del MALI, Paseo Colón, Lima. Funciones: De vie. a lun., 8 p.m. Dom., 7 p.m. Entradas: S/.30 y S/.15 en Teleticket y boletería del teatro.