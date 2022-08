De la treintena de obras que escribió Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, “El Misántropo” es una de las más celebradas en el mundo, y ahora está a punto de llegar a un escenario limeño. El motivo es justo y necesario pues este es el año que conmemora los cuatro siglos del nacimiento del dramaturgo más universal de Francia. ¿Cómo es posible que este acontecimiento haya pasado prácticamente desapercibido para el circuito cultural peruano y que ningún teatro haya organizado, hasta el momento, una programación en honor al autor de comedias tan importantes como “Tartufo” o “El avaro”? Es lo que se pregunta Jean Pierre Gamarra, director que propuso la puesta ante la convocatoria de la Alianza Francesa. “Me parece escandaloso que se celebre los 400 años de Moliere y que ni siquiera el Gran Teatro Nacional, con el que he trabajado, tenga una puesta o al menos un conversatorio sobre este dramaturgo”, argumenta el ganador del premio a la mejor producción latinoamericana de la Asociación de teatros Ópera XXI de España por “Alzira” de Verdi. El desagravio a esta omisión se resarcirá partir del 4 de agosto con el estreno de esta ácida crítica a la corte de Luis XIV, que el propio Moliere frecuentó.

“Me aterra el esnobismo que se vive en mundo cultural que he conocido en Lima y que se extiende a otros ámbitos. Somos una especie de gran corte [...] Hay gente que como Celimena lucha por seguir siendo parte de ese mundillo”. Jean Pierre Gamarra / Director Sobre los paralelos entre la obra y Lima.

La trama de “El Misántropo” se basa en el aborrecimiento que el inconforme Alcestes siente por la humanidad y en las discusiones que sus razones provocan, primero con su fiel amigo Filinto y luego con todo aquel que se cruza en su camino. La hipocresía, la adulación y soberbia que observa en las personas lo convierten en un renegado. Sin embargo, está enamorado de Celimena, una bella joven que representa todo lo que él dice detestar. “El protagonista vive en un ego constante de moralidad. Él quisiera que el mundo se rija por el modo en el que ve las cosas, pero vive equivocado, al igual que los demás personajes de la obra, porque finalmente somos humanos”, comenta Gamarra.

La obra está ambientada en un tiempo más cercano a nuestros días y se han realizado algunos cambios en el orden de escenas para darle un dinamismo que logre captar el interés del público actual. Al respecto el director precisa tener un respeto absoluto por las obras que han trascendido en el tiempo, pero considera “que a veces es necesario adaptar las estructuras porque ya no se trata de espectadores de mediados del 1600 sino del 2022, que está acostumbrado a otras formas de espectáculo”. Hace hincapié, además, en que se ha trabajado con la traducción del texto original porque en la época de Moliere “el virtuosismo de las palabras era el efecto especial que creaba musicalidad en el teatro”.

Jean Pierre Gamarra (en el centro) rodeado por los actores Luque y Kun. Para el director de "El Misántropo" "que pase desapercibido un personaje tan importante como Moliere en una sociedad como la nuestra habla de la poca importancia que se le da a la cultura".

Dice Gamarra que si tuviera que mencionar un tipo de persona en la actualidad que se asemeja a las que Moliere criticaba sería al esnob. “Me aterra el esnobismo que se vive en mundo cultural que he conocido en Lima y que se extiende a otros ámbitos. Somos una especie de gran corte francesa, de la que solo algunos forman parte y que vive en su propia burbuja, donde existen paladines de lo políticamente correcto. Hay gente que como Celimena lucha por seguir siendo parte de ese mundillo”. Y el Instagram, refiere, se ha convertido en un nuevo reino. “Resulta que todas las obras que se hacen aquí son maravillosas y honestas. La verdad que a mí no me molestaría que alguien me diga que la mía le parece horrible. No podemos vivir en un mundo donde no existe la crítica porque eso lo convierte en uno totalmente falso”, sentencia.

Más información "El Misántropo" Lugar: teatro de la Alianza Francesa de Lima. Dirección: Av. Arequipa 4595, Miraflores. Estreno: 4 de agosto. Días y hora: de jueves a sábados, a las 8 p.m. Entradas: Joinnus.

TE PUEDE INTERESAR