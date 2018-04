El arte de hablar solo: Primer Festival Internacional de Monólogos

Las luces reflectoras se apagan, un mar de aplausos se escucha y el telón se abre de par en par. De pronto, estás solo en el escenario y en ti recae todo el peso de hacer reír, llorar o emocionar a los asistentes que están a la expectativa: conectas con ellos o te asomas a un abismo al fracasar en tu intento. Así funciona el día a día de los artistas que se dedican a hacer monólogos.

Esta es precisamente la prueba a la que actores, tanto peruanos como internacionales, se tendrán que enfrentar en el primer Festival Internacional de Monólogos. El evento va desde este jueves 26 de abril hasta el sábado 28 en los auditorios del Icpna de Lima y Miraflores.

Entre los participantes destacan Jorge Bosso (España), Carmen Briano (Paraguay) y Alicia Dogliotti (Uruguay). Por su parte, Brasil estará representado por Oscar Roney y Magdalena Rodriguez. El talento nacional no se queda atrás, pues Haydeé Cáceres, Martín Abrisqueta, Reynaldo Delgado y Hugo Salazar –quien lleva más de 25 años en este arte – estarán en el festival.

Para ellos, no se trata de sentirse el centro del mundo. Es realizar una suerte de catarsis y desarrollar las capacidades para generar un lazo con el público.

"Febro, el poeta"

Delirio. Esta palabra describe cabalmente el unipersonal que Reynaldo Delgado interpretará sobre las tablas. El arequipeño se pondrá en la piel de Febro, un hombre sensible y amante del arte. Su pasión será destrozada por los maltratos y el desprecio que recibe a diario, llevándolo a perder la cordura. Su discurso sonará como una protesta.

"La despedida de Gardel"

Su apodo de leyenda del teatro en España no es en vano: Jorge Bosso tiene más de 30 años dedicados a la cultura y el entretenimiento. El intérprete llega a Lima para presentar el unipersonal "La despedida de Gardel", cuyas líneas se basan en el texto teatral "Adiós, muchachos".



"Dora en Kafka"

El misterio y el suspenso estarán presentes. Esta propuesta es protagonizada por la actriz, directora y dramaturga uruguaya Alicia Dogliotti. Esta vez, ella interpretará a Dora Diamant, la única mujer con la que el icónico escritor Franz Kafka llegó a convivir. Diamant fue, además, la compañera de los últimos días del autor de "La metamorfosis" y "En la colonia penitenciaria".

"El socio de Dios (ECM)"

"Es un desafío agradable, pero a la vez desgastante. Un monólogo es una forma atractiva en la que los artistas pueden medir su talento en el escenario", manifiesta el actor Martín Abrisqueta. En su soliloquio aparece un comandante con la misión de llevar a un pasajero hacia el viaje final de su existencia. "Dicen que cuando mueres, uno recuerda los momentos más importantes de su vida. Es una propuesta que te abre los ojos hacia el propósito por el cual viniste al mundo a través de la comedia", agrega.

"La mujer del Don"

Paraguay trae a las tablas de los auditorios limeños a la actriz Carmen Briano, quien ha pasado por el teatro, el cine y la televisión. En su unipersonal reflexiona sobre un temor y que todos los seres humanos en algún momento atraviesan: el miedo a quedarse solo. En la puesta en escena, además, abordará temas como la dependencia extrema, la vulnerabilidad, la inseguridad y la entrega absoluta hacia otra persona.

"La madre"

La actriz peruana Haydeé Cáceres encarna a una mujer maltratada y aislada de la sociedad que saca a la luz su lado más vulnerable. Ella comenta sobre este unipersonal: "Se trata de una artista que en sus tiempos fue magnífica, pero que en la actualidad se encuentra en decadencia. Por ese motivo, se ve obligada a trabajar en lo que le exigen en el teatro". Esta propuesta –que homenajea a la fallecida dramaturga Sara Joffré– cuenta con la dirección de Augusto Mazzarelli. Un monólogo plantea este desafío: no hay nadie alrededor del narrador que lo ayude a desarrollar diversas emociones durante la interpretación. Cáceres detalla: "El actor tiene que librar la batalla solo desde el inicio hasta el final".

"Autobiografía no autorizada"

Hugo Salazar está acostumbrado a pararse solo en un escenario. Sus inicios en los unipersonales se remontan a 1991. "Allí me siento poderoso, a diferencia de la vida normal en que uno es una persona más [...] No se trata de vanidad". Para su puesta en escena, él recurre a sus experiencias y vivencias como punto de partida, a las que agrega fantasía o elementos irreales para ‘sazonar’ la situación.

"Morte anunciada"

Interpretado por el brasileño Oscar Roney y basado en la novela "Crónica de una muerte anunciada" de Gabriel García Márquez. Debido a los retos y dificultades de su trabajo, un actor se cuestiona el futuro de su profesión. Además, su compatriota Magdalena Rodriguez mostrará el monólogo "Rio da Lua", que analiza las emociones y sentimientos femeninos para una reconstrucción espiritual.