¿Qué se espera de un país donde todo sale mal? Que las cosas, en algún momento, mejoren. Pero parte del proceso de imaginar el futuro pasa por examinar el presente. Eso es lo que hace “País del mañana”, puesta en escena de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), donde cuatro actores interpretan a los Wayras (“doctorcitos”), personajes de una danza cusqueña que satiriza al poder y que apareció en algún momento de la era republicana. En esta obra, los personajes interpretan escenas de nuestra sociedad; injusticias diarias y sin resolver.

La obra esta dividida en seis momentos. En cada uno, los Wayras muestran al espectador una pintura inspirada en la realidad peruana y la reinterpretan como una escena de teatro. Por ejemplo, en la primera pintura aparece la Madre Patria asediada por gallinazos. Dramáticamente, este cuadro es puesto en escena con tres hijos, donde cada uno representa un sector de la sociedad, que se esmeran en quitarle la casa a su madre. En otra pintura, una mujer carga sobre sus hombros un mapa del Perú sangrante.

/ Oficina de Imagen Ensad

“País del mañana se gesta justamente en toda una convulsión social, política y humana que vive el país”, contó a El Comercio Ricardo Delgado, director de esta obra de creación colectiva. “Nos preguntamos qué es lo que está pasando en nuestro país, que no solamente es la responsabilidad de los políticos o los gobernantes de turno, sino también de nosotros como ciudadanos: la forma en que votamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos entre el clasismo, el racismo y la poca empatía”, sostuvo.

En sus 78 años de historia, la ENSAD no había tenido un elenco propio. Esta vez ya lo tiene y de ahí parte “País del mañana”, interpretado por los actores Josué Cohello, Jazmín Labrín, Conny Betzabé y Rafael Mena. La obra surgió también en un contexto peligroso para la escuela, cuyo presupuesto estuvo a punto de reducirse en un 60%, al igual que otras escuelas superiores de arte. Con una reducción así, los centros de estudio estuvieron a punto de desaparecer en la práctica; la ENSAD estuvo cerca de no tener un mañana. La obra no es optimista sobre el Perú; va con cautela y plantea más preguntas que respuestas.

“Nos hicieron una pregunta cuando hicimos una muestra de la obra. ¿Cómo hace el Ministerio de Educación para financiar una obra así? Y yo les digo que no tiene una postura política. Estamos hablando de una realidad. (…) Esta obra tranquilamente sucede en toda Latinoamérica, no necesariamente es aquí en el Perú. Lo que plantea es reflexionar que está sucediendo, preguntarnos, y creo que eso es importantísimo”, contó el director.