Horóscopo de hoy viernes 14 de diciembre del 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este viernes 14 de diciembre del 2018.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Trabajo y negocios: una restricción de dinero, finalmente será superada; llegan dividendos inesperados. Amor: una respuesta impulsiva hará que su pareja quiera tomar distancia; reflexione.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: un traspié económico es motivo de inquietud pero logrará remontar el problema. Amor: una incómoda indiferencia se termina y hace que el romance retome su fuerza.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: un asunto importante demora en resolverse. Paciencia, sus ganancias estarán a salvo. Amor: habrá pelea seguida de amorosa reconciliación; la relación estará segura.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: la buena fortuna le sonríe. Dinero u objetos perdidos o prestados se recuperarán. Amor: su obstinación causará que una disputa perdure en el tiempo; no será buena actitud.

LEO

(julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: dinero que ha prestado no será devuelto en el plazo pactado. Tomará una dura medida. Amor: su brillo se irradiará hacia la pareja pero algo no le conforma; estará muy exigente.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y negocios: pequeños obstáculos no son superados y retrasan las tareas. Alguien no es competente. Amor: se avecina breve romance pero no será lo esperado; no se ilusione.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Trabajo y negocios: un estudio o consejo por el que ha pagado, dará resultados inesperados. Siga su intuición. Amor: un espléndido regalo hará que la discordia sea un mal recuerdo.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

​Trabajo y negocios: los vaivenes económicos lograrán preocuparle. Conviene enfocarse en sus metas. Amor: sin buscarla, llegará hoy la persona de sus sueños, fiel é incondicional.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

​Trabajo y negocios: sus cuentas se equilibran; los negocios dan ganancias; el éxito ha llegado. Amor: en la pareja todo parece estar bien pero falta una etapa que cumplir.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Trabajo y negocios: la cobranza que espera no se producirá. Antes de reclamar, vea los motivos. Amor: se resolverán las diferencias porque el amor será base de la armonía.

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

​Trabajo y negocios: surgirá un rival temible que codicia su negocio pero su prestigio será una valla. Amor: circunstancia fortuita le acercará a alguien pero dejará pasar la oportunidad.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Trabajo y negocios: llega generosa ayuda material. Se sorprenderá cuando sepa quién es el que aporta. Amor: conocerá hoy a una persona muy afectuosa que sensibilizará su dulce corazón.