Año Nuevo: opciones para festejar a lo grande

Le decimos adiós al 2018 y recibimos el nuevo año, como siempre, con la mejor expectativa. Por eso presentamos esta lista de fiestas para gustos variados: salsa, rock, retro, danzas típicas, reguetón. Ya no hay excusa para no festejar a lo grande.

1. Fiesta Dorada

Centro de Convenciones Cocos. Av. Arequipa 1530, Lince.

Entradas: en Teleticket o al 943-581-693.

Rabanes, la exitosa banda de ska y punk, vuelve a nuestro país directo desde Panamá para animar la noche en una gran fiesta que ayudará a liberar la energía acumulada en el año.



Recordado por temas como "Señorita a mí me gusta su style" y "My Commanding Wife", el cuarteto promete poner a bailar a todos los asistentes. Nada mejor que recibir el 2019 con su desenfado.

2. Fiesta + Colors

Lawn Tennis. Av. 28 de Julio 774, Jesús María.

Entradas: Teleticket.

​Para todos los amantes de la música urbana llega una propuesta inédita para estas celebraciones de Año Nuevo. Se trata de Fiesta + Colors, que trae un cartel de peso: lo comandan dos dúos puertorriqueños de gran fanaticada: Trébol Clan (izquierda), con éxitos como "Gata fiera", "Agárrala", "Su tumbao" y "No le temas"; y R.K.M & Ken-Y (arriba), famosos por los temas "Zum Zum", "Tonta", "Me matas", entre otros.



Mientras tanto, desde el plano local estarán la agrupación salsera Josimar y su Yambú, además de la estrella de la cumbia Deyvis Orosco y la cantante y modelo Leslie Shaw. La música y el ritmo asegurados.

3. The Wonder Years

Hotel Delfines. Los Eucaliptos 555, San Isidro.

Entradas: Teleticket.

​Como dicen que todo tiempo pasado fue mejor, esta fiesta temática recuperará la música y estética de los maravillos años 60 y 70. La animación estará a cargo de la Orquesta Internacional New Point y el paquete trae todo incluido, desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m.

4. Brisas del Titicaca

Jr. Héroes de Tarapacá 168, Cercado de Lima (entre cdras. 1 y 2 de Av. Brasil).

Entradas: en Teleticket o al teléfono 715-6960.

​El cambio de año también se puede celebrar con tradiciones. Y en eso son especialistas los artistas de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, que alistan un gran espectáculo de música peruana e internacional, así como danzas típicas: morenadas, diablada, marinera, caporales y más. Estarán presentes también las orquestas Golpe Latino, De Parranda y Kantares. Además, son imperdibles los sicuris con su arte telúrico y otros atractivos de la casa cultural.

5. Fiesta en el María Angola

Av. La Paz 603, Miraflores.

Entradas: Teleticket.

​La salsa y la cumbia se imponen en este evento que contará con la presencia de Daniela Darcourt, junto con La Gran Orquesta, de Christian Domínguez y compañía (en la foto). Además, estará en cabina el DJ Julius, con uno de sus especiales ochenteros.

6. Año Nuevo Vinilero en Hensley

Av. Grau 982, Barranco.

Más información: www.fb.com/barhensley

​El Hensley Bar de Barranco alista una fiesta con pura energía al ritmo de los géneros que lo hacen único: mucho punk, rock, new wave, ska y reggae. Todo gracias al arsenal de vinilos de los mejores DJ.

Una noche diferente para quienes prefieren celebrar sin mucha planificación.

OTRAS OPCIONES

El Tonazo del Barley Bar

Este año, la fiesta la pondrán dos representantes musicales peruanos de conocida trayectoria: Willy Rivera y su orquesta, y el septeto Acarey. Además de la cena show, hay corcho libre, cotillón, hora loca y estacionamiento vigilado.



Jr. Antonio Polo 756, Pueblo Libre. Entradas: en Teleticket o al 943-509-183.

La Fiesta Arábica

La temática imita la de los jeques árabes. Una fiesta con decoración especial, comidas típicas de dicha región y música para crear un ambiente perfecto. Incluye movilidad.



Casa Blanca - Villa Verde, km 19,9 de la Panamericana Sur. Ingreso Playa Venecia. Entrada: Teleticket.

Magic Quinua Pils - Barbarian

Los tres locales del bar Barbarian alistan un largo festejo con cerveza de barril toda la noche, hamburguesas, piqueos y cotillón.



-Miraflores: Calle Manuel Bonilla 108

-Barranco: Av. Pedro de Osma 144, interior 102

-Surco: Jockey Plaza.