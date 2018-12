Miss Universo 2018: Romina Lozano y su mensaje de esperanza previo a la gala

Pase lo que pase, Romina Lozano está lista. La representante de Perú en Miss Universo 2018 está en Tailandia para la ceremonia, obligación que la llevó a estar despierta desde horas de la madrugada (hora local).

Antes de salir de su habitación, Romina Lozano compartió una fotografía en la que está sobre su cama junto a un ramo de rosas blancas.

"Ustedes son los que hacen que esta sonrisa sea cada vez más grande y siendo las 2:51 a.m. me encuentro ya en el el centro de convenciones en donde a las 7:00 a.m. hora de Tailandia se elegirá a la nueva Miss Universo. No puedo creer cuán rápido pasó el tiempo, he aprendido mucho en este proceso, pero sobre todo conocí hermosas chicas que jamás imaginé. ¡Hoy todas brillaremos! Es nuestro día", indicó en su post para Instagram.

La publicación de la candidata al Miss Universo 2018 ha recibido decenas de comentarios de personas que la felicitan y le desean lo mejor ahora que la competencia llega a su día central.

Horas antes, tanto Lozano como las otras aspirantes a la corona del Miss Universo 2018 participaron en un ensayo general. A propósito, ellas colgaron imágenes en sus redes sociales sobre los previos a la esperada ceremonia.

Como en galas anteriores, la ceremonia del Miss Universo 2018 será conducida por el animador estadounidense Steve Harvey; quien pidió rezar por él para que no ocurra una confusión como la de hace unos años.